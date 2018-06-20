Электроэнергия вырабатывается без перебоев: что в перспективе?

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Еще два года назад журналисты сетовали на то, что детальная информация о добыче сланца под открытым небом практически отсутствует. Благодаря познавательной экскурсии на карьер «Нарва» и на современную, построенную в 2015 году электростанцию Аувере, устроенной руководством концерна Eesti Energia, появилась возможность все увидеть на месте.

Журналисты знакомятся с белорусским гигантом. Cергей ТРОХАЧЕВ

Непосредственное знакомство с производством, дополненное ценными сообщениями председателя правления Enefit Energiatootmine Марта Прооса, члена правления Enefit Kaevandused Олега Никитина (обе фирмы – дочерние предприятия Eesti Energia) и руководителя по связям с общественностью Елены Дербневой, позволило составить целостное представление о работе главного в республике поставщика электроэнергии.

Как добывается сланец

Карьер «Нарва» общей площадью 16,3 тыс. га – единственное место, где сланец добывают открытым способом – продолжит добычу до 2032 года по плану и должен выработать в целом 85 миллионов тонн.

Парк техники обновляется постоянно. В настоящее время в эксплуатации находятся 10 бульдозеров-рыхлителей и 8 фронтальных погрузчиков, отличающихся повышенной эффективностью, удобством для водителей и экологичностью. Наиболее крупные машины – 11 шагающих экскаваторов – постоянно модернизируются, что позволяет существенно продлить срок эксплуатации. Их, к тому же, постепенно оснащают увеличенными ковшами объемом 17 куб. м – сейчас таких машин уже три.

В качестве грузовиков-самосвалов используются проверенные временем БЕЛАЗы, которые, похоже, никогда не останавливаются. Процесс заправки полностью автоматизирован. По карточке водителя спутниковая система определяет, что топливо на исходе, после чего на место в любое время суток немедленно выезжает заправщик с 30 тоннами горючего на борту. Летом на карьере обязательно работает БЕЛАЗ-поливальщик для пылепогашения, что жизненно необходимо во избежание аварий, зимой же машина разбрасывает песок, который, порядка 100 тыс. тонн, заготавливается летом.

Система живет в режиме non-stop

Бесперебойность в работе сланцедобывающих машин и механизмов обеспечивает общую слаженность функционирования всей цепи вплоть до производства конечного продукта – электроэнергии и сланцевого масла. Предприятия концерна все больше стремятся к увеличению эффективности и гибкости производства, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на конкурентоспособность и снижает влияние на окружающую среду.

Основным топливом является сланец, но развиваются также использование альтернативных видов топлива. «После модернизации одного из котлов восьмого блока, – уточняет Март Проос, – количество используемого сланцевого газа, – продукта, образующегося при производстве сланцевого масла – возросло до 50 %. Теперь мы будем сжигать практически весь образующийся газ с наибольшим коэффициентом полезного действия: на электростанции Аувере и в перестроенном блоке Эстонской электростанции». Проект этот, разработанный и внедренный в сотрудничестве с предприятием Sumitomo SHI FW (SFW), уникален, «поскольку опыта совместного сжигания эстонского сланца и сланцевого газа, нигде в мире больше не существует».

Побочный продукт может стать основным

Добыча сланца сопровождается побочными продуктами. Пока еще не нашли возможности для их полного использования, но частично уже применяют в различных областях. Так, при добыче сланца ежегодно получают до 5 миллионов тонн известняка. В ходе обогащения он очищается, уже не содержит органики и годится для строительства дорог или иных объектов.

Или, например, сланцевая зола: в качестве удобрения она используется в Эстонии с 1960-х годов, а с 2016 года концерн Eesti Energia приступил к ее оптовой продаже под маркой Enefix. И уже много лет зола применяется в качестве ингредиента в цементе, добавки в бетоне и других сухих строительным смесях, рассказывает Март Проос.

Искусственные горы иногда помогают

Приведем неожиданный пример. После того, как запасы сланцевого карьера в Айду, что в волости Майдла, действовавшего в течение почти 40 лет, истощились, он в 2012 году был закрыт, и предприятие Enefit Kaevandused приступило к обустройству гребного канала, общая длина которого 2,3 километра, ширина 162 метра и глубина 3,5 метра. Строительство завершилось в августе 2013 года, и сейчас новый Центр водного спорта активно используется для соревнований по гребле. Надлежащая инфраструктура пока не готова, но поверхность, как подчеркивают тренеры спортивной школы «Энергия» Олег Горох и Александр Дубровин, близка к идеалу: вода прозрачная и чистая, и, главное, никакие боковые ветры – форменный бич гребцов! – не страшны, так как им препятствуют искусственные насыпи породы (подробнее см. «НГ» от 20.06.2018).

Себестоимость неуклонно снижается, а цены?

Электроэнергию в концерне производят также из солнца, ветра, воды, биомассы и даже бытовых отходов, которые сжигают «вместо того, чтобы отгружать на свалки». Сегодня электростанция Аувере, недавно переданная в управление Enefit Energiatootmine, дочернему предприятию Eesti Energia, способна покрыть свыше четверти объема потребления электроэнергии в Эстонии, поскольку использует едва ли не все местные виды топлива: до 100% сланца, до 50% биомассы, до 20% торфа и до 10% сланцевого газа. Логически несомненно, что включение различных видов топлива способствует увеличению эффективности и положительно влияет на окружающую среду.

На этом фоне хотелось бы ожидать снижения розничных цен. Однако здесь не все так просто. Eesti Energia, отмечает Елена Дербнева, не регулирует стоимость электроэнергии. Последняя с 2013 года является рыночным товаром, цена на который формируется с учетом спроса и предложения на бирже и зависит от множества других аспектов – цен на углекислый газ, уголь, природный газ, – а также от общей ситуации на рынке. К тому же электросистема Эстонии соединена с зарубежными соседними системами, зависящими друг от друга.

Не стоит забывать и о трех непременных компонентах, из которых складывается счет за электричество. Это стоимость электроэнергии, цена сетевой услуги и государственные выплаты (акциз, плата за возобновляемые источники энергии, НДС). В общем картина достаточно сложная, зависящая от множества факторов.

Модернизация и численность персонала: какова связь?

В интервью двухгодичной давности порталу Delfi председатель правления Eesti Energia Kaevandused Андрес Вайнола сообщил о снижении численности работников карьера «Нарва» с 10 тыс. в 1990-х годах до 2,5 тыс.

Март Проос тем не менее замечает, что «дигитализация производства и внедрение современных технологий... не всегда влекут за собой сокращение персонала». И хотя «в следующем году в связи с закрытием трех блоков Эстонской электростанции, работающих по старой технологии» некоторые «изменения в составе персонала возможны», но «прежде, чем сокращать людей, мы стараемся предложить другую работу на этом же или другом предприятии концерна».

Сергей ТРОХАЧЕВ