Лучшая идея столичных чиновников: Нарва должна стать раем для молодых

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Для развития Ида-Вирумаа нужно значительно больше денег, чем сюда направлялось до сих пор. Этот вывод четко прозвучал на состоявшейся в минувший четверг в Нарвском колледже заключительной конференции столичных чиновников, в течение двух недель проводивших «полевые работы» в Ида-Вирумаа.

Вице-канцлер минсоцдел Кайя Сарнет (слева) считает, что для многих ида-вируских проблем есть решения, разработанные на государственном уровне. Ирина Токарева

Одна из идей, собранных в ходе этой работы - возвращать в Ида-Вирумаа больше денег из тех, что местные предприятия выплачивают в виде экологических налогов: в Ида-Вирумаа множество объектов, которые требуют развития, а денег на это не хватает, между тем в регион возвращается несправедливо малая часть выплаченных местными предприятиями экологических налогов. По словам вице-канцлера по вопросам регионов министерства финансов Кайи Сарнет, этот вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд и требует тщательного взвешивания и продумывания.

Насколько вообще реально с точки зрения министерства финансов осуществление предложенных идей если практически каждая из них связана с выделением региону дополнительных денег?

Кайя Сарнет:

- Если находится оптимальное решение проблемы, то находится и финансирование для нее - это общее положение, а что касается Ида-Вирумаа, то здесь проблем действительно много - это и большее, чем в других местах количество покинутых и разрушающихся жилых домов, низкая предпринимательская активность. На сегодняшний день есть государственные возможности для решения этих проблем, которые здесь просто не используются. Поэтому необходимо постоянное информирование и обучение людей: казалось бы, простая мера, но уверена, что она со временем обязательно изменит ситуацию к лучшему.

Сарнет сказала «НГ», что есть и хорошие примеры, доказывающие, что развитие Ида-Вирумаа действительно является для государства приоритетным, например, совместные российско-эстонские проекты, такие, как нарвский променад, реконструкция бастионов, и так далее, заметно улучшившие жизненную среду в Нарве.

Молодежи - жилье и работу

В ходе заключительной конференции лучшей идеей для развития Ида-Вирумаа была признана идея под названием «Нарва - рай для молодых». Представлявшая эту идею Эда Силберг, административный директор опорного подразделения Фонда интеграции и миграции, рассказала «НГ», почему она так важна.

Эда Силберг:

- При разработке этой идеи мы размышляли о том, как представляем себе будущее Нарвы, что нужно сделать для того, чтобы молодые люди оставались здесь и трудились на местных предприятиях либо имели «удаленную работу», такая возможность у молодых тоже должна быть.

Очень большая проблема в Нарве - это жилье, здесь практически нет современного жилья, а если бы оно и имелось, то было бы молодым не по карману. И здесь необходимо создание со стороны государства таких социальных пакетов для молодых, чтобы они имели возможность получить на льготных условиях кредиты и устроить свою жизнь. Также необходимо создание рабочих мест для молодежи, которые также были бы поддержаны из госбюджета. Все это создаст условия для того, чтобы молодежь хотела оставаться в Нарве. Сейчас, и все мы знаем об этом, ситуация такая, что молодые люди, имеющие семейные корни в Нарве, любящие Нарву, все-таки уезжают в Таллинн, уезжают работать за границу.

Такие условия государство должно создать в Нарве, потому что Нарва - это ворота в Евросоюз и наша новая «история успеха». Государство не может допустить, чтобы здесь все оставалось по-прежнему. Самая большая проблема местной жизни в том, что люди не верят в себя, в свои силы, не проявляют своих лучших качеств, своей активности. Государство должно дать им четкий сигнал: мы верим в вас, вы нам нужны. Когда наше учреждение готовилось перебраться в Нарву, мы сомневались, сумеем ли найти работников на месте, но сюрприз оказался в том, что в Нарве есть люди с собственным мнением, с желанием работать , с желанием сделать Нарву лучше.

В ходе «полевых работ» в восьми самоуправлениях Ида-Вирумаа состоялось более пятидесяти мероприятий, в которых участвовали работники государственных учреждений и местных самоуправлений, а также местные активисты. Целью этой работы был сбор идей для программ поддержки и развития Ида-Вирумаа, а также для новой интеграционной стратегии «Lõimuv Eesti 2030» (Интегрирующаяся Эстония-2030).

Ирина Токарева

Общались ли столичные чиновники с простыми людьми?

На ночном обсуждении BAZAR, прошедшем 13 августа в Нарве, прозвучала критика организации встреч таллиннских чиновников из министерств: мол, в ходе совместного семинара в Нарве они встречались только с представителями местной власти, по сути, тоже чиновниками, а представителей общественности для совместной работы не пригласили.

Эдуард Одинец, эксперт минкульта, отвечавший за организацию «полевых работ», с этим мнением абсолютно несогласен:

- На семинаре, состоявшемся 7 августа, присутствовали не только чиновники. Одним из наших условий было как раз присутствие на семинарах представителей общественности: педагоги, работники культуры и спорта, бизнесмены, представители некоммерческого сектора. Словом, разнообразная палитра. Конечно, простых людей или активистов там могло бы быть и больше, но выбор приглашенных участников был задачей местных властей.

Подобные встречи прошли в каждом местном самоуправлении Ида-Вирумаа, всего на них было приглашено 400 человек. Не стоит забывать и то, что каждое ведомство проводило ещё и встречи в рамках своей сферы деятельности, не входившие в составленную нами программу. Меня, честно говоря, поражает то количество контактов, которые завязались за это время.

Записала Софья Боборенко