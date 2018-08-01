Новое политическое движение “Ээсти 200” приглашает на встречу

Дата публикации: Вчера, 17:51 Просмотрено: 96

Два дня назад группа активных жителей Эстонии объявила о своем намерении создать новую политическую силу “Ээсти 200” для участия в предстоящих выборах в Рийгикогу.

Foto: delfi.ee

Кристина Каллас, являющаяся соучредителем движения “Ээсти 200”, приглашает нарвитян и жителей Ида-Вирумаа на встречу, с целью ознакомления с идеями нового политического движения, членами команды и задачами, которые они перед собой ставят.

Также хотелось бы обсудить с жителями региона, в каких политических силах нуждается Эстония на предстоящих выборах и в чем видятся сегодняшние основные трудности страны. Обсуждаться будут вопросы, затрагивающие сферы образования, экономики, государственной реформы, а также и то, будет ли в Эстонии через 20 лет жизнь за пределами Таллинна и Харьюмаа.

Встреча в Нарве состоится 25 августа в 11.00 в гостинице Европа.

Если Вас волнует будущее нашей страны и Вы хотите принять непосредственное участие в его формировании, то обязательно приходите!

Маграрита Кялло

“Ээсти 200"