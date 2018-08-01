Яна Тоом: нельзя изменить линию партии, не будучи ее членом

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Каков Ваш прогноз относительно работы центристской партии в Нарве и Нарвского городского собрания после скандала, разразившегося в отношении ряда депутатов Нарвского городского собрания, подозреваемых в коррупции и их последующего выхода из партийных рядов, спросили мы главу местной центристской ячейки, Яну Тоом.

Foto: rus.err.ee

Председатель нарвского отделения Центристской партии дала издательству UÜ Prospekt Meedia следующий комментанрий:

Ситуация в Нарвском округе Центристской партии непростая, но разрешимая. С одной стороны, мы имеем дело с очевидным нарушением презумпции невиновности, с другой - с явным желанием руководства партии прекратить ситуацию, при которой слова "центристы" и "коррупция" пишутся через запятую. Правда, возлагать вину за это именно на нарвитян - несправедливо, и именно это обстоятельство - вкупе с тем, что никто из нарвских депутатов не преследовал целей личного обогащения и все действовали в интересах города - привело к выходу из партии ряда руководителей города.

Что дальше? Нарвская организация ЦП продолжит свою деятельность: в сентябре мы соберем внеочередную годовую конференцию, где изберем правление округа (сейчас из 11 центристов в нем осталось 4), выдвинем кандидатов на пост председателя партии и в члены правления и будем готовиться к конгрессу. Проведем несколько мероприятий с нарвитянами в рамках проекта "101 встреча", одним словом, продолжим работу.

Мэр Нарвы центрист Тармо Таммисте и депутат парламента и член горсобрания центрист Михаил Стальнухин будут баллотироваться по партийному списку в Рийгикогу.

Слухи о том, что Ольга Иванова мечтает о кресле мэра Нарвы, как я понимаю, беспочвенны, хотя она была бы прекрасным мэром. Однако в ситуации, когда в горсобрании осталось два центриста, странно было бы делать вид, что я могу как-то повлиять на выбор городского головы. Кроме того, я очень надеюсь, что Ольга вернется в ряды ЦП - жаль терять молодых инициативных людей.

Как, впрочем, и не очень молодых. Поэтому я скорее разделяю риторику моих бывших однопартийцев о том, что они вышли из партии на время следствия, а также в знак солидарности с коллегами. Да, разрыв был болезненным, но мосты мы не сжигаем. Мне трудно представить себе, скажем, Александра Ефимова членом любой другой партии. И разумеется, выход фракции из ЦП ни при каком раскладе не вернет нас в ситуацию, в которой Нарва находилась в течение многих лет, когда у власти в стране были реформисты и нужды нарвитян просто не принимались во внимание. Налаженное сотрудничество правительства с городскими властями, безусловно, продолжится, и город получит все запланированные объекты.

P.S. Когда я закончила писать этот текст, мне в почтовый ящик упало письмо со списком нарвитян, вышедших из партии к 13 часам среды, 22 августа.

Вместе с депутатами горсобрания их 29. Очевидно, официальное объяснение будет то же - в знак протеста против несправедливости. Принимая это объяснение, хочу все же сказать: политика, как, собственно, и жизнь, штука несправедливая, и если ты пришел в партию не по приказу начальства или просто за компанию с соседом, стоит хорошенько взвесить все "за" и "против". Можно выразить протест, можно даже удержаться у власти, но нельзя изменить линию партии, не будучи ее членом.

Софья Боборенко