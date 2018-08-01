В Нарвском горсобрании депутаты те же, фракция и председатель - новые

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На последней сессии Нарвского горсобрания, состоявшейся в прошлый четверг, был избран новый председатель городского собрания - им стала директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович, которая станет совмещать новые обязанности и руководство гимназией. Янович выдвинута на свой пост новой фракцией «Нарва - наш дом». В нее вошли 20 покинувших ряды Центристкой партии депутатов, то есть почти все члены теперь уже бывшей центристской фракции городского собрания во главе с ее председателем Алексеем Вороновым.

На последней сессии горсобрания царила эмоциональная атмосфера.

Напомним, что за неделю до сессии правление Центристской партии приняло решение о том, что на время следствия восемь депутатов Нарвского городского собрания, получившие подозрения в коррупции, должны приостановить депутатский статус и временно уйти с руководящих должностей в муниципальных предприятиях (а именно: председатель Центристской фракции Алексей Воронов, зампреды горсобрания Лариса Оленина и Елена Пахомова, а также депутаты Илья Федоров, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Елизавета Чертова и Сергей Львов).

Однако видные нарвские центристы, не согласные с предъявленными подозрениями, приняли решение ос- таться в горсобрании, но выйти из Центристкой партии. Вместе с ними ушли из партии и их коллеги по фракции - Галина Вологдина, Владимир Мижуй, Елена Кавруз, Олев Силланд, Ирина Янович и Екатерина Голубцова. 22 августа депутат Тамара Комлова также вышла из Центристкой партии.

«Юри Ратас рекомендовал нам выйти из партии на время следствия - мы и вышли, чтобы не бросать тень на нашу партию, и приняли решение сформировать новую фракцию, в которую войдет 20 человек. Центристская фракция в горсобрании прекращает свое существование», - заявил Воронов на сессии. Формально Центристская фракция все же существует, что нам подтвердили в канцелярии горсобрания - правда, теперь в нее входит всего один депутат, центрист Федор Овсянников, также среди депутатов имеются не входящие ни в какие фракции центристы Михаил Стальнухин и Светлана Лещихина.

На заседании горсобрания царила эмоциональная атмосфера: депутаты Мяги, Воронов, Оленина, Пахомова и Федоров в своих выступлениях отвергали подозрения в коррупции: да, депутаты участвовали в голосованиях, которые касались муниципальных учреждений, в советы которых они входили. Но при этом действовали депутаты всецело в интересах города и никакой личной выгоды от принятых решений не получали.

Кто виноват и что дальше?

Депутаты считают, что если и допустили формальное нарушение закона о борьбе с коррупцией, то виновата в этом городская канцелярия, которая должна была консультировать депутатов и предупреждать их о том, по каким вопросам они не имеют права голосовать. Виноват также лично руководитель канцелярии - городской секретарь Антс Лийметс, в отношении которого депутаты потребовали провести должностное расследование. Также по их мнению депутат от фракции «Наша Нарва» Антс Кутти допустил такую же ошибку, что и подозреваемые в коррупции, а именно несколько раз принимал участие в голосованиях по вопросу финансирования Нарвского музея в то время, когда входил в совет этого учреждения.

Воронов сказал, что соответствующее заявление уже передано в прокуратуру, и если после этого на Кутти не заведут такого же уголовного дела, станет ясно: в отношении восьми бывших центристов имел место политический заказ. Антс Кутти в комментарии для портала rus.delfi назвал данное заявление клеветой: по его словам, в решениях, о которых идет речь, непосредственно Нарвскому музею финансирование не выделялось. Городской секретарь Антс Лийметс сказал нашему изданию, что не станет комментировать высказанные в его адрес претензии - подождет результатов дисциплинарного расследования.

На пост главы городского собрания были выдвинуты две кандидатуры: Яна Кондрашова от фракции «Наша Нарва» и Ирина Янович от новой фракции «Нарва - наш дом», за Кондрашову проголосовали восемь человек, за Янович - 21. Нового председателя Нарвского горсобрания поздравили председатели обеих фракций - Алексей Воронов и Катри Райк, причем последняя выразила надежду на то, что за выборами председателя последует конструктивная работа, а обе фракции смогут сотрудничать.

После сессии «НГ» поинтересовалась у Катри Райк, как она сама поступила бы в подобной ситуации.

Катри Райк:

- Я сразу ушла бы из горсобрания на то время, пока идет расследование и имеются подозрения. Да, подозрения - это еще даже не обвинение, а обвинение - это еще не судебный процесс. И разумеется, каждый имеет право на высказывание своего мнения, что сегодня и делалось. Но вопрос в том, что будет дальше? Я жду какой-то рабочей обстановки и того, что мы начнем, наконец, обсуждать важные для развития города вопросы. На сегодняшний день обстановка, к сожалению, не слишком конструктивная. Это огорчает, как и то, что на сегодняшний день связь между нарвской властью и государственной потеряна - а на пользу ли такое отделение городу в целом?

Что будет дальше - вопрос, который волнует сегодня как рядовых горожан, так и столичных политиков. Как передает портал rus.err, председатель Центристкой партии Юри Ратас надеется, что партия сохранит свое влияние в Нарве: «В сентябре мы соберем годовое собрание нарвской организации, чтобы выбрать новое дееспособное правление. Постараемся заручиться поддержкой нарвских избирателей на грядущих парламентских выборах и будем готовиться к следующим местным выборам». Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб не исключает и того, что покинувшие ряды партии депутаты, к которым нет претензий со стороны закона, со временем, когда эмоции улягутся, снова примкнут к центристам.

Ирина Токарева