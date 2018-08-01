в Нарве и Нарва-Йыэсуу соревнуются полицейские

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Как сообщает rus.err.ee, в среду, 22 августа, в Нарве начались состязания 30 полицейских команд из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Соревнования завершатся 23 августа в Нарва-Йыэсуу.

Фото: Сергей Степанов

Главный организатор соревнований, руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп сказал, что главная цель соревнований – проверить знания и навыки сотрудников и выяснить, кто является лучшим в профессии.

"Работая над решением заданий, полицейские приобретут новые знания и навыки, которые понадобятся позже в работе.

Задания, которые придется выполнять участникам, очень разные, начиная от поиска людей в лесу, вопросов о тактике и правовых актах, и заканчивая общением со СМИ, – рассказал Крууп. - Кроме проведения соревнований мы обязательно уделим повышенное внимание ситуации на дорогах и общественному порядку".

Источник: rus.err.ee