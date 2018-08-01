Кальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром

УправлениеКальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром
Дата публикации: Сегодня, 10:14 Просмотрено: 128
Как сообщает портал rus.err.ee, утром в среду, 22 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны.
Рене Таммист (слева) назначен новым министром. Автор: ERR
Решением главы государства Урве Пало освобождена от должности министра предпринимательства и инффотехнологий.
Вместо нее, по предложению главы правительства Юри Ратаса, Кальюлайд назначила новым министром социал-демократа Рене Таммиста.
Урве Пало, как сообщал rus.err.ee, 23 июля представила заявление об отставке с поста министра. За день до этого она вышла из рядов Социал-демократической партии.
Источник: rus.err.ee