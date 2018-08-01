Кальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром

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Как сообщает портал rus.err.ee, утром в среду, 22 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны.

Рене Таммист (слева) назначен новым министром. Автор: ERR

Решением главы государства Урве Пало освобождена от должности министра предпринимательства и инффотехнологий.

Вместо нее, по предложению главы правительства Юри Ратаса, Кальюлайд назначила новым министром социал-демократа Рене Таммиста.

Урве Пало, как сообщал rus.err.ee, 23 июля представила заявление об отставке с поста министра. За день до этого она вышла из рядов Социал-демократической партии.

Источник: rus.err.ee