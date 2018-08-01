"Полевые работы" чиновников достигли поставленных целей

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17 августа в Нарве завершились двухнедельные "Полевые работы чиновников 2018". Выездная работа была организована под патронажем Министерства культуры Эстонии. В течение двух недель в восьми самоуправлениях Ида-Вирумаа состоялось более пятидесяти меропроятий, в которых участвовали чиновники государственных учреждений и местных самоуправлений, а также местные активисты.

Иллюстративное фото.

В рамках "полевых работ" столичных чиновников командируют на длительный период в другой регион Эстонии. В этом году организаторы выездной работы поставили цель собрать вместе с различными учреждениями и местными партнерскими организациями идеи для программ поддержки и развития Ида-Вирумаа, а также для новой интеграционной стратегии Lõimuv Eesti 2030.

"В результате "полевых работ" регион Вирумаа стал ближе к Таллинну, и наоборот. У столичных чиновников сложилось лучшее понимание о местной ситуации и о специфике региона, что позволит государственным учреждениям реализовывать новые идеи и на Северо-Востоке",- отметила руководитель программы, вице-канцлер министерства культуры Пирет Хартман. "Мы не могли до сих пор полностью использовать те ресурсы и возможности, которыми богат уезд Ида-Вирумаа",- добавила она.

Заключительным аккордом полевых работ стала итоговая конференция в Нарвском колледже, где участники семинаров представили и оценили собранные в течение двух недель идеи. Жюри выбралo лучшую идею "Нарва- рай для молодёжи", которая была впервые озвучена на Нарвском семинаре. Смысл идеи заключается в создании в Нарве привлекательной жизненной среды для молодых семей.

Обсуждались также такие проблемы, как старение населения и миграция молодёжи, ощущение несправедливости в сравнении с другими регионами, развитие предпринимательства и развитие предприимчивости среди местного населения, вовлечение общины в гражданскую деятельность, а также ветхое жильё, транспорт, присутствие опорных специалистов и синергия между объединёнными самоуправлениями. В сфере интеграции убедились в том, что в обучении эстонского языка большую роль играют межнациональные контакты и общение.

"На итоговой конференции мы убедились в том, что поставленная нами задача- собрать информацию для трёх государственных стратегий- была успешно выполнена. Руководители программ высоко оценили проведённые мероприятия и идеи, которыми пополнятся три статегии",- сообщила Хартман.

В программе участвовали чиновники из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, волостей Тойла, Люганузе и Алутагузе. Вместе с ними столичные чиновники искали идеи и предложения для развития Ида-Вирумаа. Кроме этого, государственные учреждения и приехавшие в Ида-Вирумаа министры провели встречи и семинары в своих сферах деятельности. В Нарвском колледже была временно организована общая pop-up контора.

""Полевые работы" чиновников оживили уезд- местная власть должна была на некоторое время посмотреть на свою ежедневную работу со стороны, определить вместе с государственными чиновниками перечень проблем и подумать об их решении. Участники семинара получили лучшее представление об основных вызовах",- сказал советник по развитию Мехис Луус.

"Участники семинарва в Тойла предложили много идей и решений проблем, которые будут прописаны в программe развития волости. Для продолжения этой работы необходимо объединить чиновников в отдельную группу и создать в уезде платформу для диалога, которую можно в будущем использовать для развития уезда",- добавил Луус.

Рассмотрение предложенных идей продолжится на всех уровнях. Например, уже совсем скоро руководители по развитию самоуправлений Ида-Вирумаа обсудят вопросы, которые поднимались в ходе двухнедельных встреч, а этой осенью в Кохтла-Ярве состоится дополнительный семинар.

Всего в программе участвовало три министра, около 200 чиновников из 15 государственных учреждений и почти 500 представителей и активистов местных самоуправлений.

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