Херкель: Тальвик из-за конфликта интересов может покинуть фракцию свободников

Дата публикации: Вчера, 15:44 Просмотрено: 99

Председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что если Артур Тальвик действительно планирует создать новую партию, то ему, скорее всего, придется покинуть парламентскую фракцию свободников из-за конфликта интересов.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель. Автор: Сандер Койт/ERR

"Фракция соберется завтра и самое верное, если Артур Тальвик сам выступит со своими предложениями и объяснениями.

Если Артур действительно создает конкурирующую политическую силу и при этом продолжает состоять в нашей фракции, то возникает конфликт интересов. Подобная ситуация требует решения", - сказал Херкель ERR.

При этом Херкель не выступает за отставку Тальвика с поста председателя парламентской комиссии по борьбе с коррупцией.

Источник: rus.err.ee