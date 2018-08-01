Городской симпозиум обратится к теме развития постиндустриальной Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 16:59 Просмотрено: 81

24 и 25 августа в Нарве пройдет городская лаборатория (Нарва Урбан Лаб), в рамках которой обсудят ключевые вопросы в развитии городского пространства, чтобы исследовать и опробовать решения для улучшения городской среды.

Иллюстративное фото

Первая лаборатория “НАРВА – ДЕТРОЙТ: Постиндустриальные пограничные города – куда дальше?” станет площадкой для встречи местной общины с международными экспертами. Мероприятие откроется однодневным симпозиумом о возможных социальных и экономических изменениях в городском пространстве Нарвы. Симпозиум в Нарвской художественной резиденции на Йоала, 18 пройдёт на английском языке с переводом на русский.

«Опыт Детройта очень полезен для Нарвы. Изобретательность жителей на пути к решению проблем, любовь к городу и вера в будущее - это то, чему можно у них поучиться», - говорит Иван Сергеев, главный архитектор Нарвы.

На симпозиуме основное внимание будет посвящено темам развития постиндустриального города, население которого сокращается. Эксперты из Эстонии и других стран проанализируют особенности, возможности и проблемы Нарвы и Детройта - двух городов, роли которых коренным образом изменились в ходе истории.

Другой важной темой станет обсуждение того, как можно переопределить роль промышленного города. Когда-то на Кренгольмской мануфактуре работало 12 000 человек, а сегодня в городе мы видим пустые здания промышленных комплексов. На симпозиуме рассмотрят конкретные примеры и практики улучшения и разнообразия жизни в постиндустриальном городе.

Симпозиум также затронет тему особенностей градостроительства в приграничных городах и перспектив для местного сообщества. Поскольку жители города - это ключевой ресурс в развитии городской среды, в рамках симпозиума планируется определить основные инструменты, благодаря которым местное сообщество может улучшить жизнь своего города.

Помимо симпозиума в эти дни также пройдут различные воркшопы, экскурсии по городу, ночная велопрогулка.

Нарвская городская лаборатория («Нарва Урбан Лаб») приветствует участие в ее мероприятиях как активных городских жителей, так и представителей различных областей, занимающихся городским пространством, студентов, а также всех интересующихся городом Нарва.

Кярт Кельдер

«Нарва Урбан Лаб»