Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии

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Как сообщает rus.err.ee, ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации, по всей видимости, Иванова выйдет и из фракции центристов в Рийгикогу.

Ольга Иванова. Автор: Кайрит Лейболд, ERR

В интервью ERR Иванова подтвердила, что она подала заявление о выходе из правления партии. "Таким образом будет покончено с такой странной ситуацией, когда я вхожу в правление партии, не будучи членом партии", - пояснила Иванова.

Она сказала, что сейчас рассматривает вопрос о подаче заявления и о выходе из фракции Центристской партии в Рийгикогу.

По словам Ивановой, выйти из правления партии ее побудило происходящее в Нарвском горсобрании. "Я рассматривала разные варианты, но из-за этой несправедливости, которая сейчас происходит в отношении членов Нарвского горсобрания, я поняла, что больше не хочу быть членом правления Центристской партии, а также членом парламентской фракции", - сказала она.

Источник: rus.err.ee

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