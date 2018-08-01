Председателем городского собрания Нарвы выбрали Ирину Янович

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Как сообщает портал rus.err.ee, в Нарвском горсобрании 16 августа прошли выборы председателя городского собрания.

Foto: Roman Vikulov

На это место претендовали представитель фракции "Нарва - наш дом" Ирина Янович и представитель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова. Большинством голосов выбрали Янович.

За Ирину Янович проголосовал 21 депутат, 8 депутатов проголосовало за Яну Кондрашову.

В голосовании приняло участие 29 депутатов. На сессии присутствовало 30 депутатов. Один депутат отсутствовал. Один бюллетень признали недействительным.

Источник: rus.err.ee

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