Председателем городского собрания Нарвы выбрали Ирину Янович

В центре вниманияПредседателем городского собрания Нарвы выбрали Ирину Янович
Дата публикации: Сегодня, 10:29 Просмотрено: 152
Как сообщает портал rus.err.ee, в Нарвском горсобрании 16 августа прошли выборы председателя городского собрания.
Foto: Roman Vikulov
На это место претендовали представитель фракции "Нарва - наш дом" Ирина Янович и представитель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова. Большинством голосов выбрали Янович.
За Ирину Янович проголосовал 21 депутат, 8 депутатов проголосовало за Яну Кондрашову.
В голосовании приняло участие 29 депутатов. На сессии присутствовало 30 депутатов. Один депутат отсутствовал. Один бюллетень признали недействительным.
Источник: rus.err.ee
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