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РазвитиеНА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции»

Дата публикации: Вчера, 15:08 Просмотрено: 185

Исторический корабль викингов «Турм» прибыл в Нарву на пять дней, чтобы с 15 по 19 августа совершать походы викингов из порта Кулгу по Нарвскому водохранилищу.

НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции»

Корабль «Турм» изготовлен по образцу судна викингов Лапури, найденного и поднятого у берегов Финляндии. Его создание началось в 2008 году умельцами из Тарту. В 2009 году он был спущен на воду. «Турм» принимает до 12 человек на борт. В случае попутного ветра используется парус, если же на реке штиль, то в лодке есть и весла. Испугались? На самом деле при отсутствии ветра в ход идет бензиновый мотор.

Пока ладья будет скользить по водам водохранилища, мимо «нарвской Венеции» и Кренгольма, можно расспросить капитана, сколько сортов дерево использовано для создания лодки, почему многие викинги занимались торговлей и по каким морям и рекам судно уже совершило путешествия.

Ладья викингов выходит из порта Кулгу Нарвского водохранилища (https://goo.gl/maps/SntyMdWWFQ62) каждый день в 12, 13, 14, 15 и 17 часов.

Продолжительность поездки составляет около 45 минут. Билеты можно приобрести в Нарвском замке. Стоимость билета 10 евро. С 18 до 19 часов по предварительному заказу можно забронировать поездку для групп. Телефон бронирования +372 359 9230.

«Турм» - ладья викингов, знакомящая с бытом этого северного народа. На корабле нет теплой каюты, поэтому стоит одеться соответственно погоде.

Смотрите галерею и спешите принять участие в новом приключении! 

Софья Боборенко

Фото автора

 

Галерея

НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции» НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции»

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