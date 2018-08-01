НА СУДНЕ ВИКИНГОВ «ТУРМ» по «нарвской Венеции»

Дата публикации: Вчера, 15:08 Просмотрено: 185

Исторический корабль викингов «Турм» прибыл в Нарву на пять дней, чтобы с 15 по 19 августа совершать походы викингов из порта Кулгу по Нарвскому водохранилищу.

Корабль «Турм» изготовлен по образцу судна викингов Лапури, найденного и поднятого у берегов Финляндии. Его создание началось в 2008 году умельцами из Тарту. В 2009 году он был спущен на воду. «Турм» принимает до 12 человек на борт. В случае попутного ветра используется парус, если же на реке штиль, то в лодке есть и весла. Испугались? На самом деле при отсутствии ветра в ход идет бензиновый мотор.

Пока ладья будет скользить по водам водохранилища, мимо «нарвской Венеции» и Кренгольма, можно расспросить капитана, сколько сортов дерево использовано для создания лодки, почему многие викинги занимались торговлей и по каким морям и рекам судно уже совершило путешествия.

Ладья викингов выходит из порта Кулгу Нарвского водохранилища (https://goo.gl/maps/SntyMdWWFQ62) каждый день в 12, 13, 14, 15 и 17 часов.

Продолжительность поездки составляет около 45 минут. Билеты можно приобрести в Нарвском замке. Стоимость билета 10 евро. С 18 до 19 часов по предварительному заказу можно забронировать поездку для групп. Телефон бронирования +372 359 9230.

«Турм» - ладья викингов, знакомящая с бытом этого северного народа. На корабле нет теплой каюты, поэтому стоит одеться соответственно погоде.

Смотрите галерею и спешите принять участие в новом приключении!

Софья Боборенко

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