BAZAR по-нарвски: местные власти должны ценить каждого, кто активен и что-то делает

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Ночной BAZAR на тему гражданской пассивности, состоявшийся в понедельник вечером на летней террасе нарвского арт-клуба «Ро-Ро», собрал не только активных нарвитян. Среди спикеров мероприятия были такие личности, как министр культуры Индрек Саар и министр здоровья и труда Рийна Сиккут, а также председатель правления Swedbank Роберт Китт. Также приглашение принять участие в обсуждении получили чиновники из Таллинна, приехавшие в Ида-Вирумаа на «полевые работы».

На участие в ночном обсуждении BAZAR пришло более 130 человек. Среди спикеров (слева направо) Рийна Сиккут, Эгон Веермяэ, Индрек Саар, Роберт Китт, Тимо Татар.

Особой дискуссии не получилось. Скорее, местное население воспользовалось ситуацией для того, чтобы озвучить для высоких гостей те разговоры, что обычно ведутся «на кухне».

Тема обсуждения была обозначена так: “Гражданская пассивность: кто виноват - люди или государство?”. Но в начале встречи было решено не искать виновных, хотя, как заметил модератор мероприятия Юрий Николаев чуть позже, «чувствуется, что присутствующим очень хочется это сделать». Живое и довольно острое обсуждение показало, что, несмотря на кажущуюся пассивность общества, активных людей в Нарве много и они готовы высказывать свое мнение и предлагать решение насущных проблем довольно громко, и не только на кухнях.

Где найти мерило активности?

Для начала участники «Базара» попытались определиться, действительно ли в Нарве гражданское общество пассивно? Александр Дмитриев, работающий с футбольным клубом «Narva Trans», заметил, что непросто найти мерило активности, но, по его мнению, важно делать так, чтобы активные люди не теряли своего энтузиазма и продолжали свою деятельность, хотя это непросто. Вячеслав Коновалов, один из учредителей инициативной группы Narva-Bright actions, отметил, что если базовые потребности человека не удовлетворены, то не стоит ждать от него заботы об общественных делах. Может поэтому, считает он, показатели активности на выборах, например, в Нарве одни из самых низких по стране. Наталья Песочинская, защитница леса Нарва-Йыэсуу, не согласилась с тем, что среди местного населения не хватает активных людей. Проблему она видит в другом: существует определенный информационный вакуум для тех, кто не владеет эстонским языком, поэтому любая деятельность усложняется в разы. Люди просто не знают, где и как искать нужную информацию.

Министр культуры Индрек Саар ответил, что как раз для улучшения информированности в Нарву переезжает Фонд интеграции. Представители государства, сказал министр, должны знать, что думают и хотят обычные люди, которые, в свою очередь, должны чувствовать, что от них что-то зависит в государстве. Обществу необходимо объяснять происходящие процессы, нужны дискуссии, заметил министр. Так обычно поступает Тимо Татар, руководитель отдела энергетики министерства экономики и коммуникаций, когда к нему обращаются противники сланцевой экономики. «Если объяснить, что потребности государства в энергии не совпадают с нынешними возможностями альтернативных источников энергии, люди понимают», - сказал он. Очевидно, что и принимают сложившуюся ситуацию как данность.

Понимать ситуацию «на местах»

В ходе дискуссии отдельно была затронута очень «горячая» для нарвитян тема: ситуация с закрытием детского отделения Нарвской больницы на четыре месяца и уровень услуг, предоставляемых пациентам. Рийна Сиккут, министр и здоровья и труда, заявила, что вопрос этот лежит вне политической плоскости, а решения должны приниматься местными властями, исходя из компетентного мнения врачей о качестве оказываемых услуг, что и является главным критерием. «Если решения о закрытии больницы будут принимать врачи, а лесорубы решать, рубить ли лес, то зачем нам тогда гражданское общество?» - задался риторическим вопросом ведущий «Базара» Юрий Николаев. «Медицина с каждым годом становится все более персонализированной, нам нужны все более активные пациенты», - ответила министр.

Татьяна Бохан, нарвская активистка, боровшаяся с закрытием детского отделения, выразила уверенность, что госпожа министр не достаточно информирована о текущем положении дел в Нарвской больнице. Другие выступавшие также отметили, что иногда государство принимает решения, но не вполне понимает ситуацию на местах, как это было в случае языковых требований к нарвским таксистам.

Зависит от активности населения

Роберт Китт, председатель правления Swedbank, видит корреляцию между активностью жителей и экономическим ростом: именно готовность активных людей идти на риск является основанием для экономики. Ему возразили сразу несколько нарвитян, занимающихся предпринимательской деятельностью: банки кредиты выдают неохотно, молодежь разбегается, найти квалифицированную рабочую силу становится все трудней, нет новых учителей, врачей… Получается, нет среды, которая была бы интересна активным людям, им проще уехать в столицу и быть там успешными, чем стараться остаться на плаву здесь. Один из участников гражданского общества «Память» Владимир отметил, что люди чувствуют несправедливость и нежелание государства конкурировать за людской ресурс. «Когда мы обратились к нарвским властям за помощью, нам просто дали восемь телефонных номеров, но никто не предложил делать что-то вместе», - заметил он. «Каждого инициативного человека местные власти должны целовать и обнимать, беречь тех, кто есть и что-то делает», - считает нарвский предприниматель Эдуард Леннук.

Эгон Веермяэ, генеральный директор Департамента социального страхования, согласился, что чиновнику проще отказать, ссылаясь на закон, чем искать решение проблемы. «Самое простое – это сказать «нет». Нужно менять стратегию, подход, чиновники должны искать, как достичь нужного результата. Это зависит от руководства. Если в нашем департаменте кто-то не желает так работать, то он может поискать себе место в другом учреждении», - заявил он. (Кстати, только с приходом Эгона Веермяэ сайт Департамента социального страхования был переведен на русский язык – прим. ред.).

Хорошо, что собрались и пообщались

Министр культуры Индрек Саар после обсуждения заметил, что от таких мероприятий нередко ждут немедленных конкретных решений, хотя это в корне неверно.

- Подобный формат предполагает, скорее, обсуждение и выдвижение различных идей, дает возможность услышать и постараться лучше понять друг друга, принять во внимание те проблемы, которые волнуют людей. В результате видно, в каких сферах не хватает обмена информацией, где не удается наладить общественное взаимодействие, - заметил он.

Многие из присутствовавших на мероприятии позже в соцсетях высказались в том же духе: в любом случае хорошо, что собрались и пообщались. Возможно, это только первый шаг и дальше будет конструктивнее.

По признанию министра культуры, лично для него полезным стало обсуждение темы о работе Нарвского замка.

- После обсуждения я услышал конкретные предложения о том, в каком ещё направлении можно двигаться и как развивать музей. Для меня это стало очень важной обратной связью. Обмен информацией, коммуникация никогда не бывает излишними. Очевидно, что нам еще и ещё раз нужно объяснять обществу, почему и как принимаются решения, какие мы видим перспективы в развитии музея. Я лично очень рад, что несмотря на все сложности, Нарвский музей сегодня работает, - сказал Индрек Саар.

Софья Боборенко

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