Появится ли в городском собрании новая фракция? Два варианта

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Накануне приезда председателя Нарвского отделения Центристской партии Яны Тоом в Нарву для проведения экстренного заседания правления нарвских центристов в связи с коррупционным скандалом, разразившимся на прошлой неделе, глава фракции Нарвского городского собрания «Наша Нарва» Катри Райк дала комментарий нашей газете.

Катри Райк: «Уверена на 110%, что председатель будет избран». Фото: Софья Боборенко

- Предстоящие дни обещают быть очень насыщенными. Сегодня, в среду, в Нарву приезжает Яна Тоом, которая соберет местное руководство для обсуждения сложившейся ситуации. В четверг пройдет заседание Нарвского городского собрания, в повестке которого есть пункт о выборах председателя горсобрания. «Наша Нарва» тоже выдвигает своего кандидата. Уверена на 110%, что председатель будет избран. Вероятно, им станет Л. Оленина или Е. Пахомова. Что будет дальше? Это интересно. Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас выразился предельно однозначно: люди, попавшие под подозрение, должны выйти из горсобрания и отстраниться от руководства городскими учреждениями. К этим словам никто не прислушался. В пятницу в Таллинне должно собраться руководство Центристской партии для рассмотрения ряда вопросов. Если указанные лица не уйдут из Нарвского горсобрания, возможен вариант исключения их из партии за нарушение партийной дисциплины.

Полагаю, что события могут развиваться по двум сценариям. Первый: попавших под подозрение депутатов исключают из партии, господин Воронов создает отдельную фракцию с рядом других депутатов, например, «Единая Нарва» под своим руководством. Ведь потеря партийной принадлежности ещё не означает потери должности депутата. Меня такой вариант пугает, потому что в таком случае связь Нарвы с Таллинном и остальной Эстонией пропадет, а в обществе вновь разразятся дискуссии, что же случилось в Нарве, кто стоит здесь у власти и почему опять говорят о коррупции. Тогда город снова погрязнет в болоте, из которого он только что понемногу выбрался. Второй вариант: господин Воронов и другие депутаты, попавшие под подозрение, создадут отдельную фракцию из 8 человек, а у остальных центристов сохранится их фракция, продолжит работу «Наша Нарва» и отдельный депутат – Михаил Стальнухин. Ни у кого не будет большинства, и тогда придется учиться договариваться.

К сожалению, накануне не состоялось заседание президиума Нарвского городского собрания, также мне до сих пор неизвестно, почему наше предложение по выборам председателя не было принято в работу. Уже несколько дней я не могу связаться с госпожой Л. Олениной, а ведь именно она занимается делопроизводством горсобрания. С одной стороны, понятно, что она сейчас занята другими вопросами, но, с другой стороны, дела не могут стоять, работа должна продолжаться. Безусловно, допрос в Капо – это ещё не обвинение, а обвинение – ещё не признание вины судом. Было бы неправильным сейчас обвинять кого бы то ни было. Но городские дела требуют постоянного внимания и работы. Неизвестно, сколько будет продолжаться ситуация с разбирательством, и, если будут предъявлены обвинения и дело пойдет в суд, то этот процесс может длиться годами. А нам необходимо заниматься развитием Нарвы уже сейчас.

Напомним, что 8 августа Полиция безопасности (КаПо) по разрешению суда начала ряд следственных мероприятий в связи с подозрениями в коррупции нескольких членов городского собрания Нарвы. Об этом сообщила пресс-служба КаПо, отметив, что собранные материалы указывают на допущенные в городском собрании умышленные нарушения ограничений, установленных Законом о предотвращении коррупции.

В соответствии с подозрениями, члены городского собрания Нарва не дистанцировались от голосования на заседаниях, на которых решались вопросы о бесплатном отчуждении городского имущества в пользу связанных c ними коммерческих объединений. В роли подозреваемых в настоящее время проходят 8 членов фракции Центристской партии из 22, работающих в Нарвском городском собрании: Алексей Воронов (председатель), Лариса Оленина, Илья Федоров, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Елена Пахомова, Елизавета Чертова и Сергей Львов.

Софья Боборенко