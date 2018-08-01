Нарвский порт обещает горожанам речные круизы уже будущим летом

Дата публикации: Вчера, 11:07 Просмотрено: 293

«Когда же, наконец, заработает Нарвский порт? Когда заработает «речной трамвай» по маршруту Нарва - Нарва-Йыэсуу, который нам обещают уже много лет?» - эти вопросы нынешним жарким летом наши читатели задавали уже не раз. На прошлой неделе мы искали на них ответы, приняв участие в тестировании маршрута между портами Нарвы и Нарва-Йыэсуу, которое состоялось в рамках проекта «30 миль».

Яхта «Диана» в ходе тестового маршрута пришвартовалась к старому причалу Нарва-Йыэсуу, доживающему последние дни.

Проект «30 миль» («30 Miles»), о котором мы уже писали, будет завершен в конце августа, его задача - создание в восточной части Финского залива удобной сети малых портов, расположенных на расстоянии 30 миль друг от друга. Всего в проекте участвуют 11 партнеров из Финляндии и Эстонии, среди них - муниципалитет Нарва-Йыэсуу и департамент экономики и развития Нарвы.

В его рамках в Нарва-Йыэсуу сейчас идет строительство портового здания, а в Нарвском порту был построен дополнительный понтон для причаливания яхт, приобретено спасательное оборудование, разработаны рекламные материалы, а главное - разработана стратегия работы порта на ближайшие годы.

Прибыльное дело

По словам руководителя проектной службы нарвского городского департамента развития и экономики Анне Веево, предусматривает эта стратегия и запуск небольшого судна, которое будет курсировать между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. «Разработан бизнес-план: такое судно могло бы не только совершать прогулочные рейсы по маршруту Нарва - Нарва-Йыэсуу, но и по вечерам работать в порту как плавучий ресторан. Уверена, что операторы такой услуги найдутся - ведь дело обещает быть прибыльным», - сказала Веево.

Руководитель Нарвского порта Сергей Львов рассказал нашему изданию, что уже в этом году один нарвский предприниматель предложил свои услуги в качестве оператора такого маршрута, однако пока не готов новый причал в порту Нарва-Йыэсуу. «Возможно, нам удастся запустить маршрут в тестовом режиме уже в конце этого лета, а в будущем сезоне это наверняка произойдет», - уверен Львов.

Капитан яхты «Диана» Антон Лебедев, на которой и происходило тестирование маршрута, полагает, что не только водные круизы на прогулочном судне будут востребованы, но и сами нарвитяне со временем начнут активно обзаводится лодками и яхтами.

Антон Лебедев:

- С морской культурой у нас в Нарве большие проблемы: вот мы вышли в море, а видите вы здесь еще хоть одну яхту? Это странно, учитывая, что рядом - река и море, но на это есть причины. Во-первых, на протяжении двадцати лет в ужасном состоянии была инфраструктура, и только сейчас она достигает, наконец, европейского уровня. Вторая причина - финансовая, у нас бедный регион. И, наконец, третья причина - люди просто незнакомы с морской культурой.

Мой коллега по нарвскому яхт-клубу Максим Иванов купил «Диану» три года назад именно с этой целью: знакомить людей с морской культурой. Первый год для нашей фирмы был не очень удачный, а вот прошлый год был уже неплохим - у нас было по 3-4 выхода в море в день, и каждый раз мы принимали на борт по 10 человек - именно на такое количество пассажиров и рассчитана «Диана». В прошлом году у нас были 3-часовые круизы, в этом году в основном 1,5 -часовые - люди хотят искупаться, посмотреть на закат, а также у нас проходят девичники, мальчишники, свадьбы. Приятно, что идея Максима - приобщать людей к морской культуре - работает, и после катаний пассажиры часто нас спрашивают: а где лодку можно купить? И мы заметили, что несколько новых яхт, правда, не у нас, а в Нарва-Йыэсуу за это время появились. Думаю, что теперь, особенно после приведения в порядок порта Нарва-Йыэсуу, лодок будет появляться все больше и больше.

Руководитель Нарвского порта обещает в будущем году возможность подобных круизов на судне побольше для всех горожан.

«З0 миль» даст толчок развитию Нарвского порта

- Когда же заработает в полную силу Нарвский порт, про который нередко говорят, мол, город вкладывает в эту махину деньги без отдачи?

Анне Веево:

- Я лично считаю, что высказываются в духе «а зачем нужен Нарвский порт?» люди, которые не знают истории Нарвы, не гордятся ею и не задумываются о ее будущем. Нарвский порт нужен не только заезжим водным туристам, но в первую очередь и самим нарвитянам: это возможность побыть у реки. Если есть желание иметь собственную лодочку, то можно получить права на ее вождение в Клубе юных моряков, который организует подобные курсы два раза в год, и арендовать место для стоянки лодки в Нарвском порту. Конечно, у многих нарвитян есть собственные лодочные гаражи, но теперь у тех, кто такого гаража не имеет, появилась альтернативная возможность - арендовать место у причала, как кратковременно, так и на сезон, все цены можно найти на сайте Нарвского порта. Так как Нарва была портовым городом с незапамятных времен, то сейчас этот тренд - развивать малые порты и одновременно возможности для активного отдыха горожан - как нельзя кстати.

- С этим трудно не согласиться, но что касается водных туристов, то они, как известно, оставляют в местах своих посещений немало денег. Что нужно сделать, чтобы яхтенный туризм в Нарве стал заметнее?

- Для того, чтобы добраться до Нарвского порта из Таллинна, яхте надо пройти значительное расстояние, что практически невозможно осуществить за один переход. Очень хорошо, что именно в рамках проекта «30 миль» произошло развитие портов Нарва, Нарва-Йыэсуу, Эйсма, Виймси, Леннусадам. На расстоянии как минимум каждых 30 морских миль судно может зайти в порт, заправиться, переждать плохую погоду и так далее - это делает путешествия безопасными. Сейчас маршруты разработаны, и в Нарве уже побывала недавно яхта из Швеции - гости были в восторге от пребывания в Нарве и будут рекомендовать этот маршрут другим. Надеемся, что Нарва теперь станет целью путешествия для многих туристов, ведь здесь действительно есть что посмотреть.

В апреле к нам приезжал настоящий десант яхтсменов - автобус одного из наших партнеров, ассоциации владельцев малых судов Юго- Востока Финляндии, которая насчитывает около 2000 членов: они осмотрели наш порт, изучили маршрут и все одобрили. Теперь главное - чтобы порт работал как часы, и туристы обязательно будут.

- И тогда порт начнет получать прибыль?

- Конечно, водный турист - это хороший, состоятельный турист, которого все хотят: согласно исследованиям, каждый такой турист приносит около 200 евро косвенных доходов, посещая рестораны, музеи и так далее. Но даже те эстонские порты, где яхтенный туризм процветает и места для стоянки яхты бронируют заранее, отнюдь не в плюсе. Для порта это дело неприбыльное, поскольку собственные расходы порт не в состоянии покрыть только за счет стояночных взносов. Но оно нужное, поскольку поддерживает развитие местного туристического бизнеса. Все эти бизнес-планы давно разработаны, в том числе и для Нарвского порта.

Планируется, что в Нарвском порту будут также проводиться различные мероприятия, сдаваться в аренду торговые места - все это позволит минимизировать потери, но тем не менее, надо понимать, что прибыльным порт никогда не сможет стать - как и все другие порты, которые принимают водных туристов. Порт дает лишь косвенные доходы, плюс горожане получают благоустроенное место отдыха. В этом плане Нарвский порт можно сравнить с Нарвским променадом, который также прямого дохода не приносит, тем не менее, никто не задается вопросом, нужен ли Нарве променад, где люди отдыхают и занимаются спортом.

Разумеется, в деле рекламирования нашего порта для туристов надеемся не только на сарафанное радио - имеется и сайт Нарвского порта на трех языках, который сейчас находится в стадии доработки.

Сам порт реализовал временное решение, благодаря которому уже сейчас, до реализации проекта гостевого центра, прибывающие в порт туристы могут и в туалет сходить, и душ принять. В принципе, вся инфраструктура есть.

О проекте «30 миль»

Проект «30 миль» реализовывался с сентября 2015 года по август 2018 года. Общая стоимость проекта свыше 3 миллионов евро (бюджет Нарвы - 168 тысяч евро, из них самофинансирование составляет 15 процентов). В программе участвуют 5 партнеров из Финляндии и 6 из Эстонии, ведущий партнер - Морская исследовательская ассоциация (г. Котка, Финляндия).

В рамках проекта для Нарвы был разработан пакет стратегических документов, планы деятельности и эффективного оперирования портом, основанные на исследовании лучших существующих практик, изготовлены рекламные материалы, приобретен дополнительный понтон и организовано обучение персонала мерам безопасности.

В Нарва-Йыэсуу сейчас реализовывают одновременно два проекта: территория порта благоустраивается в рамках Программы развития городских регионов (причал, слив, техносети), которую финансирует ЕАS, а само портовое здание строится в рамках проекта «30 миль». «Здесь будут и технические помещения, и все необходимое для водных туристов: душ, сауна, туалеты, комнаты отдыха. Также на территории порта будет установлена автоматическая заправочная станция. Следующим летом всем этим уже можно будет пользоваться», - рассказала руководитель проекта «30 миль» от мэрии Нарва-Йыэсуу Надежда Петрова. Общая стоимость обоих проектов - около 2 миллионов евро.

Ирина Токарева

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