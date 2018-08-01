Министр здоровья и труда Рийна Сиккут начала визит в Ида-Вирумаа

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Свой двухдневный видит в Кохтла-Ярве и Нарву министр Сиккут, пришедшая на смену Евгению Осиновскому, начала с посещения Целевого учреждения «Ида-Вируская Центральная больница». Накануне поездки министр заявила:

”В последние годы мы внесли значительный вклад в медицинские учреждения Ида-Вирумаа и направили в регион необходимые инвестиции. Обновленное отделение экстренной медицины, строительство корпуса активного лечения Ида-Вируской Центральной Больницы и восьми новых центров здоровья позволят местным жителям получать услуги здравоохранения в современных условиях. Безусловно, также важно предлагать медработникам современную рабочую среду.

На снимке: Рийна Сиккут и Тармо Баклер

В ходе визита я хочу увидеть и услышать, как обстоят дела у жителей региона и решению каких местных проблем я могу способствовать.

Жители региона считают, что здоровье и труд должны быть основными приоритетами любого правительства любой страны. И министр, которая в Эстонии руководит этими направлениями, не просто желанный гость в регионе, а человек, на которого люди возлагают особые надежды. Ведь, если будет здоровье, то будет и труд, и наоборот. А все остальное – приложится. Поэтому журналист прямо спросил Рийну Сиккут:

- Госпожа министр, не случайно же эти две сферы деятельности объединены в одном министерстве. Вы владеете информацией о состоянии дел в Ида-Вирумаа в целом, и в Кохтла-Ярве, в частности?

- Конечно. Я прекрасно знаю, что одна из главных проблем региона – трудовая занятость населения. Даже, если бы не было коллективного выезда чиновников на так называемые «полевые работы», я все равно намеревалась побывать в регионе и на месте посмотреть все своими глазами. Меня очень интересует проблема сотрудников медицинских учреждений.

На снимке: Рийна Сиккут и Тармо Баклер

- В Ида-Вируской Центральной больнице работают врачи, приехавшие из «третьих стран». Действующее в стране законодательство создает для них известные проблемы. У вас есть какой-либо механизм, чтобы повлиять на законодателя? Ведь из прибывших к нам медиков, на сегодня осталось около 40 человек, хотя, их приехало больше.

- В настоящее время уточняется законодательство, идут дебаты, и еще есть возможность откорректировать детали, чтобы более или менее прийти к консенсусу.

- Больница нуждается в расширении площадей. Вы лично каким-либо образом можете способствовать реализации этих планов?

- Конечно. Этот вопрос находится под пристальным вниманием министерства.

Председатель правления больницы Тармо Баклер обстоятельно рассказал министру о состоянии здравоохранения в Кохтла-Ярве, осветил положение с медицинским персоналом больницы.

После беседы с руководством, министр Рийна Сиккут встретилась с врачами, которые приехали в Ида-Вирумаа из «третьих стран».

Евгений Капов

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