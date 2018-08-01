В центре вниманияНачинается конкурс на соискание премии молодому деятелю культуры
Дата публикации: Вчера, 16:58 Просмотрено: 119
13 августа 2018 г. начинается конкурс на соискание премии молодому деятелю культуры.
Иллюстративное фото.
Фонд Президента Республики в поддержку культуры объявляет конкурс на соискание премию молодому деятелю культуры, ходатайства принимаются до 10 сентября.
Премия в размере 5000 евро предназначена для деятеля культуры или группы деятелей культуры из Эстонии в возрасте не старше 35 лет, чьи творческие достижения нашли широкое признание или существенно способствовали представлению Эстонии и эстонской культуры в мире.
Кандидатов на соискание премии могут представлять как сами отвечающие данным условиям лица, так и их преподаватели, коллеги и действующие в сфере культуры организации.
Для этого следует не позднее 10 сентября отправить по адресу vpinfo@vpk.ee<mailto:vpinfo@vpk.ee> заявление с биографией и описанием творческих достижений кандидата, а также с рекомендацией не менее двух признанных деятелей культуры или творческих союзов. Статут премии можно найти здесь: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi....
Учрежденную в 2002 году премию в период 2018-2020 финансирует предприниматель Энн Кунила.
Ранее лауреатами премии молодому деятелю культуры становились, например, композиторы Пярт Уусберг, Тыну Кырвитс и Хелена Тульве, дирижеры Ану Тали и Ристо Йоост, драматург Ээро Эпнер, поэтесса Кристийна Эхин, музыкант Ялмар Вабарна, деятель радио и кино Яан Тоотсен и др. В прошлом году премию получила художник Катя Новицкова.
Дополнительная информация:
Урмо Кюбар
Руководитель Фонда Президента Республики в поддержку культуры
urmo.kybar@vpk.ee<mailto:urmo.kybar@vpk.ee>
Tел. 631 6202