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В центре вниманияНачинается конкурс на соискание премии молодому деятелю культуры

Дата публикации: Вчера, 16:58 Просмотрено: 119

13 августа 2018 г. начинается конкурс на соискание премии молодому деятелю культуры.

Начинается конкурс на соискание премии молодому деятелю культуры

Иллюстративное фото.

Фонд Президента Республики в поддержку культуры объявляет конкурс на соискание премию молодому деятелю культуры, ходатайства принимаются до 10 сентября.

Премия в размере 5000 евро предназначена для деятеля культуры или группы деятелей культуры из Эстонии в возрасте не старше 35 лет, чьи творческие достижения нашли широкое признание или существенно способствовали представлению Эстонии и эстонской культуры в мире.

Кандидатов на соискание премии могут представлять как сами отвечающие данным условиям лица, так и их преподаватели, коллеги и действующие в сфере культуры организации.

Для этого следует не позднее 10 сентября отправить по адресу vpinfo@vpk.ee<mailto:vpinfo@vpk.ee> заявление с биографией и описанием творческих достижений кандидата, а также с рекомендацией не менее двух признанных деятелей культуры или творческих союзов. Статут премии можно найти здесь: https://president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi....

Учрежденную в 2002 году премию в период 2018-2020 финансирует предприниматель Энн Кунила.
Ранее лауреатами премии молодому деятелю культуры становились, например, композиторы Пярт Уусберг, Тыну Кырвитс и Хелена Тульве, дирижеры Ану Тали и Ристо Йоост, драматург Ээро Эпнер, поэтесса Кристийна Эхин, музыкант Ялмар Вабарна, деятель радио и кино Яан Тоотсен и др. В прошлом году премию получила художник Катя Новицкова.

Дополнительная информация:

Урмо Кюбар

Руководитель Фонда Президента Республики в поддержку культуры

urmo.kybar@vpk.ee<mailto:urmo.kybar@vpk.ee>

Tел. 631 6202

 

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