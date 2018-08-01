Ратас: попавшие под подозрение депутаты горсобрания Нарвы не могут дальше продолжать свою работу

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Правление Центристской партии обсудило в пятницу подозрения, предъявленные депутатам Нарвского городского собрания и приняло решение, что попавшие под подозрения люди должны на время расследования приостановить свои депутатские полномочия и уйти с руководящих постов городских организаций. Об этом BNS сообщила пресс-служба партии.

Председатель Центристской партии Юри Ратас пояснил, что в соответствии с пунктом 14.3 устава Центристской партии правление постановило, что подозреваемые в использовании должностного положения или обвиненные в уголовном порядке депутаты Нарвского городского собрания, члены Центристской фракции, не могут продолжать деятельность в качестве депутатов.

Согласно решению правления, подозреваемые не могут продолжать работу на руководящих должностях в городской системе, в том числе в принадлежащих Нарве предприятиях, до тех пор, пока предъявленные им подозрения не будут сняты. «Также правление сделало предложение избрать председателя Центристской фракции Нарвского городского собрания, а также председателя городского собрания и его заместителя из кандидатов, не связанных с подозрениями в коррупции», отметил Ратас.

Ратас повторил свою позицию, что под его руководством Центристская партия ни в какой форме не будет мириться с коррупцией. «Это проблема для всего общества, в искоренении которой должны активно участвовать правоохранительные органы, политики и все люди. Общественные средства должны всегда использоваться прозрачно, исходя из общих интересов людей и избегая конфликтов интересов», - подчеркнул Ратас. «Нарвские жители заслуживают справедливого, прозрачного управления городом, основанного на общественных интересах».

Правление Центристской партии просит в ближайшее время собраться правлению Нарвского отделения партии для того, чтобы обсудить шаги, необходимые для выполнения решения правления партии.

В пункте 14.3 Устава Центристской партии говорится, что фракция Центристской партии местного самоуправления в своей деятельности руководствуется уставом и программой партии, решениями, принятыми конгрессом, советом уполномоченных политической партии, партийным правлением, региональным правлением и правлением отделения партии.

BNS