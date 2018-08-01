В нарвском промпарке построят новый завод электрооборудования

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Как сообщает портал rus.err.ee, в нарвском промышленном парке в среду, 8 августа, заложили краеугольный камень для завода по производству электрооборудования.

Фото: ru.sputnik-news.ee

Электромоторы на северо-востоке производят уже более десяти лет, но пока компания Waldchnep, у которой появится свой завод, только арендует производственные площади, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

Строительство собственного здания позволит не только создать рабочие места, но и улучшить производительность и условия труда, отмечают на предприятии.

По словам члена правления Waldchnep Ааре Пихельгаса, в связи со строительством завода уже в этом году предприятие намерено дополнительно трудоустроить 20-30 человек.

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: rus.err.ee