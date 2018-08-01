В нарвском промпарке построят новый завод электрооборудования

Среда обитанияВ нарвском промпарке построят новый завод электрооборудования
Дата публикации: Сегодня, 12:06 Просмотрено: 156
Как сообщает портал rus.err.ee, в нарвском промышленном парке в среду, 8 августа, заложили краеугольный камень для завода по производству электрооборудования.
Фото: ru.sputnik-news.ee
Электромоторы на северо-востоке производят уже более десяти лет, но пока компания Waldchnep, у которой появится свой завод, только арендует производственные площади, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).
Строительство собственного здания позволит не только создать рабочие места, но и улучшить производительность и условия труда, отмечают на предприятии.
По словам члена правления Waldchnep Ааре Пихельгаса, в связи со строительством завода уже в этом году предприятие намерено дополнительно трудоустроить 20-30 человек.
Редактор: Сергей Михайлов
Источник: rus.err.ee