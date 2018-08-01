Гонки на мыльницах: теперь в международном формате

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Традиционные «Гонки на мыльницах» в этом году пройдут 25 августа в 11.00 на прежнем месте – спуске в Липовую Ямку, что по улице Рая. О том, можно ли еще успеть стать участниками полюбившихся нарвитянам соревнований, и об особенностях старта в новом сезоне беседуем с руководителями Центра творческого развития и досуга Gagarin Татьяной Купрацевич и Юрием Раудом.

Как правило, изготовлением одной тележки подготовка к гонкам не ограничивается, важно продумать весь образ болида вместе с его экипажем. Фото: Наталья Соболева

- Татьяна, Юрий, если раньше гонки на мыльницах для их юных участников и зрителей были, можно сказать, хорошим аккордом конца учебного года, то нынче все наоборот: старты безмоторных машинок состоятся накануне нового учебного года. И если Дням города явно недоставало этого шоу, то сами гонки не пострадают от переноса на август?

- Думаем, что нет. Во-первых, к началу нового учебного года многие семьи возвращаются из мест летнего отдыха. Во-вторых, 25 августа целевое учреждение Linna Arendus проводит программу мероприятий, посвященную Дню семьи, и наше шоу в нее хорошо вписывается. К тому же перенос гонок на два месяца позволил нам опробовать в новом формате его рекламу. Мы ездили на разные массовые мероприятия по Эстонии, где с помощью баннеров и буклетов рассказывали об этом шоу, приглашали на него желающих - как в качестве участников, так и зрителей. Вели работу в городе с туристами. А что касается участников, то думаю, что те, кто был готов участвовать в шоу в июне, ничего не потеряли от переноса даты. Наоборот, у них появилось время опробовать свою конструкцию и при необходимости ее усовершенствовать. Поэтому мы надеемся, что участников будет не меньше, чем прежде, и гостей соответственно тоже.

- Активно ли идет регистрация?

- Заявки поступают. Их прислали команды из Нарвы, с Хийумаа, из Маарду. Помимо отечественных экипажей в стартах примут участие и зарубежные гости. Снова к нам приедут ребята из Белоруссии. С августа на сайте центра мы будем выставлять список с названиями команд, чтобы болельщики могли с ними заранее познакомиться.

- Можно ли еще успеть присоединиться к числу участников и смастерить отвечающую требованиям конкурса машинку?

- Регистрация открыта до 20 августа, у желающих присоединиться к участникам еще есть время, чтобы получить консультацию и изготовить свою «мыльницу». Сейчас многие семьи отдыхают на дачах: прекрасное место для того, чтобы соорудить интересную конструкцию из имеющейся в хозяйстве утвари, отличная возможность откопать в закромах разного рода колеса и придумать, ну хоть вместе с соседями, форму и внешний вид машинки…

- Да хоть садовую тачку преобразить!..

- А почему бы и нет? А потом на ней же сразу и урожай собирать! Главное – не бояться и не думать, что мне это не по силам.

- Помощь участникам гонок со стороны вашего центра оказывается по-прежнему?

- Да, мы всегда консультируем и оказываем техническую помощь вплоть до того, что по возможности помогаем участникам на базе нашего Центра, если иной возможности у них нет. Во-вторых, благодаря поддержке Американского посольства и города у нас уже не первый год есть возможность компенсации каких-то затрат, понесенных на изготовление машинки. Колеса, фанера, краска – расходы на них, подтвержденные чеками, могут быть возмещены. Сумма компенсации - до 50 евро. Машинки каждый год предлагаются все сложнее и интереснее, и мы понимаем, что людям хочется участвовать в этой забаве, но необходимость трат при этом кого-то останавливает. А кого-то, наоборот, эта небольшая сумма стимулирует на какой-то оригинальный ход или замысел. Плюс к тому, участникам, приехавшим издалека, мы компенсируем транспортные расходы. Так, в прошлом году ребятам из Хийумаа, добиравшимся к нам и паромом, и наземным транспортом, деньги за дорогу были возмещены.

- Спонсоры у конкурса традиционные, включая Американское посольство?

- Да, это посольство, город, фирмы. Нынче присоединились и некоторые новые предприниматели. В этом году мероприятие проходит в десятый раз, и приятно, что все фирмы, к которым мы обращались с предложением о сотрудничестве, свое намерение нам помогать подтвердили. Это неудивительно – благодаря хорошо поставленной рекламе предприятия имеют возможность громко заявить о себе, причем, не только на Эстонию. Ведь абсолютно каждая машинка попадает на фотокадры профессионалов и любителей, в фоторепортажи печатных и электронных СМИ. (Татьяна, как преподаватель экономики, уверяет, что изготовление «мыльницы» обходится в несколько раз дешевле, чем реклама в СМИ, дающая тот же эффект — прим. «НГ»).

- На нынешних гонках будут «фирменные» машинки?

- Обычно они всегда бывают. Надеемся, что будут и сейчас. Ведь работа над болидом очень сплачивает команду сотрудников и доставляет массу положительных эмоций. Ну, а реклама идет приятным бонусом.

- Что нужно напомнить тем, кто уже сегодня примется за изготовление своей машинки?

- Главное – помнить: конструкция должна иметь руль и тормоза, но у нее не должно быть мотора. А внешний вид и форма – дело фантазии и вкуса - никак не регламентируются. Призов у нас много: все участники получат подарки от спонсоров, не говоря уже о победителях. За одну только оригинальность будут вручены три приза. Также будет отмечена самая сложная конструкция.

Наталья СОБОЛЕВА