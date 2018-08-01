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Среда обитанияБаскетбольную площадку открыли и немедленно испытали

Дата публикации: Вчера, 17:27 Просмотрено: 149

 

Команда спортивной школы "Энергия" и сборная американских студентов встретились в товарищеском матче 4 августа на новой площадке в Липовой ямке через несколько минут после ее торжественного открытия.

Баскетбольную площадку открыли и немедленно испытали

Команда США справа.

Молодые нарвские спортсмены под руководством тренера Галины Гуляевой выиграли у представителей родины баскетбола со счетом 55:23, сыграв четыре 10-минутных тайма. Особенно отличился в нападении Александр Нартов, но надо сказать, что и защита у нарвитян была поставлена неплохо: они удачно ставили блоки, вовремя и без нарушений правил отбирали мяч, стремительно атаковали. А в перерывах выступали с танцами, вполне спортивными, воспитанницы Светланы Лавровой, так что праздник в целом удался.

Сергей ТРОХАЧЕВ

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Баскетбольную площадку открыли и немедленно испытали Баскетбольную площадку открыли и немедленно испытали Баскетбольную площадку открыли и немедленно испытали Баскетбольную площадку открыли и немедленно испытали

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