Нарвская оппозиция поставила в неудобное положение центристов

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Фракция "Наша Нарва" 3 августа первой представила в канцелярию городского собрания проект решения по выбору председателя городского собрания. Фракция Центристской партии должна либо отклонить этот проект, либо представить свой, но с другим названием или дать право оппозиции снова быть докладчиками на городском собрании.

Об этом в субботу пишет портал rus.err.

Члены фракции "Наша Нарва". Фото из архива "ВП"

Фракция "Наша Нарва" разослала в СМИ сообщение, в котором сожалеет, что депутаты не поддержали 2 августа их кандидата Антса Кутти (за него проголосовало 8 депутатов, против было 16). Оппозиция сомневается, что у центристов есть свой кандидат и напоминает им, что, если до 21 августа председатель городского собрания не будет выбран, то городское собрание распустят.

Несмотря на то, что на сессии городского собрания, 2 августа, Лариса Оленина, исполнявшая роль председателя собрания, объявила дату следующей сессии - 16 августа, и назвала ее повестку - выборы председателя городского собрания, первым проект решения в канцелярию горсобрания подала фракция "Наша Нарва".

По регламенту работы городского собрания тот, кто первым подает проект решения, если его утверждает руководство городского собрания, тот выступает докладчиком по данному вопросу. Таким образом, оппозиция поставила центристов перед выбором: отдать им право сделать свое выступление и представление кандидатов на место председателя, отклонить проект решения или представить свой проект.

Как сообщила руководитель фракции "Наша Нарва" Катри Райк на сессии 2 августа присутствовало 18 депутатов от фракции Центристской партии, что позволяло не только представить, но и выбрать "своего" председателя, но они не представили свою кандидатуру. "Оппозиция сомневается, есть ли вовсе у Центристской партии подходящий кандидат, раз никто не был представлен. В любом случае такое легкомысленное отношение к своему городу недопустимо", - считает Катри Райк.

Лидер фракции Центристской партии Алексей Воронов объяснил после сессии отсутствие кандидата от его фракции тем, что этот вопрос не был тщательно обсужден на фракции, поскольку многие депутаты в отпуске.

После подачи первыми проекта решения о выборах председателя Катри Райк предложила сотрудничество центристам. "Члены "Нашей Нарвы" едины во мнении, что город нуждается в управлении и для этого необходимо сотрудничество. Теперь у коалиции есть возможность показать свои добрые намерения".

BNS