Где деньги на развитие Ида-Вирумаа?

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С этим вопросом журналист обратился к члену Рийгикогу Валерию Корбу.

Валерий Корб: «Самая главная проблема для всего региона – создание новых рабочих мест». Фото: Евгений Капов

- Господин Корб, хочется напомнить, что вы избирались в парламент не только от Кохтла-Ярве, но и от всего Северо-Восточного региона Эстонии, который называется Ида-Вирумаа. Вот и хочется спросить – почему буксует Программа развития этого региона, о которой не устает говорить каждое правительство, приходящее к власти в стране? Где деньги на развитие Северо-Востока? Где декларируемое нынешней властью возвращение в регион денег, которые предприятия платят за загрязнение окружающей среды?

- Для начала напомним, что ЕС по примеру бывшего Советского Союза перешел на семилетний план. Сегодня идет подготовка финансовых отношений Эстонии и Европейского Союза с его фондами на период, который начинается с 2021 года. А все средства, которые были выделены на текущую семилетку, уже распределены и осваиваются. Но это не означает, что сегодня никаких подвижек по Северо-Востоку нет. Программа, которую мы полтора года готовили, потихоньку реализуется. Почти 4 миллиона евро, которые выделяются, это остатки тех возможностей, что есть у государства для Северо-Востока. Я очень надеюсь, что денежный транш 2021 года будет гораздо больше. Но не забывайте, что реализуются текущие проекты. 15 миллионов выделено на развитие Ида-Вируской Центральной больницы; не за горами начало строительства государственной гимназии в Кохтла-Ярве.

- А возврат в регион «экологических» денег? Почему тормознули?

- Я согласен с тем, что использование этих средств в размере почти 45 миллионов необходимо пересмотреть. Основные деньги, взимаемые с предприятий за ущерб природе, идут через Центр инвестиций в окружающую среду. Но там тоже в начале года были разработаны планы, что кому и куда дать. Они тоже идут на охрану природы, но в регион из них возвращается 7 – 8 процентов. И эту тенденцию надо менять.

- Вас не коробит, когда слышите выражение: «Нарва и Ида-Вирумаа»? Будто бы Нарва – уже не этот регион?

- Конечно же, Нарва входит в Ида-Вирумаа. Это выражение, наверное, идет от направления, которое определила для себя наша уважаемая госпожа президент, решившая лично курировать все, что происходит в Нарве. Естественно, что сегодня СМИ, говоря об Ида-Вирумаа, больше пишут про Нарву. Между прочим, власти Кохтла-Ярве несколько раз приглашали госпожу президента на свои большие праздники, но она не нашла возможности приехать. Хочется надеяться, что госпожа президент за то время, когда она будет работать в Нарве, найдет время побывать в Кохтла-Ярве. Всего-то города разделяют 52 километра. Все-таки ближе, чем ехать из Таллинна.

- С высоты Тоомпеа как вам видится основная проблема всего Северо-Востока Эстонии?

- Самая главная проблема для всего региона – создание новых рабочих мест. Для ее решения надо поменять общую стратегию отношений с восточным соседом, и тогда все встанет на свои места. Несколько лет назад было проведено исследование по кластерам. Была подтверждена экономическая целесообразность сотрудничества самоуправлений Северо-Востока Эстонии с Псковской и Ленинградской областями, Санкт-Петербургом. Туризм, деревообработка, металло­обработка и химическая отрасль. Вот области для сотрудничества, особенно, если учесть большую энергонасыщенность Ида-Вирума, что дает возможность открывать здесь большие предприятия. А это и есть путь к созданию новых рабочих мест.

Евгений КАПОВ