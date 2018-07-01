Председателя Нарвского городского собрания не выбрали

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Сегодня, 2 августа, на заседании Нарвского городского собрания, решался вопрос о выборах нового председателя городского собрания, претендент на этот пост был единственный — Антс Кутти, его кандидатуру предложила фракция «Наша Нарва», а а центристская фракция своего кандидата не выдвинула. Кутти избран не был: за кандидата проголосовали 8 депутатов, против — 16.

Всего на сессии присутствовало 26 депутатов, из них 8 являются членами фракции «Наша Нарва». Именно по инициативе оппозиционной фракции и была назначена внеочередная сессия, однако было очевидно, что нарвские центристы, хотя и явились на нее почти в полном составе, не собирались всерьез заниматься избранием председателя, а, как и говорил ранее нашему изданию председатель центристкой фракции Алексей Воронов, планировали избрать председателя 16 августа. На сессии Воронов сказал журналистам, что кандидаты на этот пост у фракции есть, но оглашать имена он сейчас не станет.

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Ирина Токарева