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Ликвидирована свалка мусора на месте бывшего концлагеря в Эреда.

Что было (часть фото слева) и что стало (часть фото справа) на месте бывшего концлагеря в Эреда.

Недалеко от Сомпаской части города Котла-Ярве находится трагическое место - Эреда, где в годы Второй мировой войны в лесу находился нацистский концлагерь. Сюда свозили евреев из разных стран Европы. Особенно много было узников Вильнюсского гетто. Большинство из них нашли здесь свою погибель.

В начале мая прибывшие сюда, чтобы почтить память жертв Холокоста, члены еврейской общины Ида-Вирумаа, были шокированы тем, что на скорбной территории устроена стихийная мусорная свалка. Эта картина вызвала шок также у членов секции малолетних узников фашистских концлагерей из Кохтла-Ярвеского Содружества ветеранов и пенсионеров, которые приезжали сюда возложить цветы и зажечь поминальные свечи. Об этом сообщили средства массовой информации Эстонии.

И вот в середине июля журналист снова приехал в Эреда, чтобы посмотреть, изменилось ли здесь что-нибудь. Изменилось. Свалка ликвидирована, хотя, следы от нее еще видны, но уже понятно, что в ком-то проснулась совесть. В ком именно – выяснить не удалось. Но это и неважно. Главное, что теперь нет повода для стыда за Эстонию.

Ида-Вирумаа - трагическое место в Эстонии

В годы Второй мировой войны именно в Ида-Вирумаа располагалась так называемая Вайвараская система двадцати лагерей, в которую входил также и печально известный концлагерь Клоога. Вот что сказано в работе израильского Института Холокоста: «Большие лагеря, такие как Вийвиконна, Кивиыли и Эреда, были фактически поделены на две секции — именно поэтому данные о числе еврейских лагерей в разных источниках не совпадают. Кроме того, немцы управляли пятью малыми лагерями в Северо-Западной России, Южной Эстонии и Северной Латвии. Лагерная администрация СС находилась в Вайвара, примерно в 25 километрах к западу от Нарвы. Главой администрации в Вайвара был назначен гауптштурмфюрер СС Ганс Аумейер (Hans Aumeier), до этого он служил заместителем Рудольфа Гесса в Аушвице».

На местах бывших концлагерей с помощью американского фонда установлены памятные камни. На них укреплены QR-коды, в которых сосредоточена информация по событиям в этих лагерях. Здесь проходят памятные мероприятия, в ходе которых звучат поминальные молитвы и зажигаются поминальные свечи.

Евгений КАПОВ