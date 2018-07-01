В жару и фонтан приходит на выручку

Дата публикации: Вчера, 10:53 Просмотрено: 156

Когда в прошлом году старшеклассники Ярвеской Русской гимназии укрепили на столбе напротив Кохтла-Ярвеского городского управления указатели с надписью «Õnn-Счастье», многие задались вопросом: что бы это значило? Особенно озадачило «счастье», указывающее на фонтаны перед мэрией. Кто-то даже вспомнил известный афоризм Козьмы Пруткова.

Окнуться в фонтан — настоящее счастье! Евгений Капов

Однако в середине июля, когда термометр на площади возле горуправы показывал плюс 31, стало понятно, что означают эти указатели. Те дети, которым не повезло стать одними из 120-ти обладателей льготных городских путевок в восьмидневные летние лагеря, а у мам и бабушек не нашлось средств, чтобы вывезти внуков в Анапу или Анталию, резвятся в жару под струями фонтанов.

На этих счастливчиков взирают с высоты своего постамента два каменных шахтера. Дети постарше и посмелее бегут в городской парк купаться в пруду. Но не все родители решаются пустить детей в этот «лягушатник», хотя там и неглубоко. Просто их пугает то, что рядом находится химическое производство. Хотя в пруду водится рыба, плавают утки, но в фонтане как-то спокойнее.

Евгений Капов