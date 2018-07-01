Плана по строительству целлюлозного завода в Нарве ещё нет, а протестное движение уже есть

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Активисты из Тарту, отстоявшие город от постройки целлюлозно-бумажного завода, приехали в Нарву поделиться опытом и рассказать русскоязычной аудитории о причинах их позиции: в Эстонии вообще нет места для подобного производства!

Отряд защитников экологии из Тарту, готовый сотрудничать с активистами из Нарвы в борьбе против строительства целлюлозно-бумажного завода. Фото: Роман ВИКУЛОВ

Донесут до каждого почтового ящика

Несмотря на то, что конкретных планов по строительству завода в Ида-Вирумаа инвесторами не озвучивалось, Станислав Пупкевич, общественный нарвский деятель и член партии ОЛПЭ, стал одним из инициаторов нарвской группы Facebook ”Эстония против строительства целлюлозного завода!”, которая за неделю собрала более 2 тысяч участников. По его мнению, нарвитянам и жителям всего уезда стоит заранее сплотиться и работать на опережение, не дожидаясь, когда «неожиданно» будет озвучена идея разместить целлюлозно-бумажный завод где-нибудь в уезде.

Он обещает переводить с эстонского языка и распространять уже собранную активистами из Тарту информацию среди нарвитян: «Донесем её до каждого почтового ящика! Людям останется только её изучить и выработать собственную позицию», - обещает Станислав. Ему помогают защитница леса Нарва-Йыэсуу Наталья Песочинская и Валерий Федюшин.

В идеале, считают активисты, создать местное инициативное движение, которое заявило бы собственную позицию о том, как может и должно проходить развитие региона. Целлюлозный завод - это только один из примеров, на самом деле, круг проблем значительно шире, и общественность вправе выражать свое мнение и влиять на происходящее.

Примером активной гражданской позиции может служить история Кайди Тууль, организатора Табивереской цепочки. Именно Табивере неожиданно стало фигурировать в разговорах о строительстве завода после того, как жители Тарту начали организовывать сопротивление. Кайди считает, что положение дел, при котором люди, которые стали бы соседями завода, узнают о планах его размещения «за забором» из новостей – недопустимо. Права местных жителей и их интересы не должны игнорироваться, люди должны быть в курсе принимаемых решений. Именно это убеждение и сподвигло воспитательницу детского сада принять активное участие в протестном движении.

Юг Эстонии высказался против

Напомним, что правительство Эстонии 21 июня приняло решение начать подготовку к прекращению инициированной в мае прошлого года специальной планировки целлюлозного завода, который хотели построить в Тартумаа инвесторы в лице предприятия EST-FOR Invest OÜ. На данный шаг правительство вынуждено было пойти под давлением общественности: против строительства завода было собрано почти 9000 подписей, организована «Цепочка Эмайыги», которая собрала людей на протесты. Городское собрание Тарту также единодушно утвердило решение, согласно которому следует прекратить составление специальной планировки для строительства в окрестностях города крупнейшего в стране целлюлозного завода, несмотря на обещание инвестировать в местную экономику 1 миллиард евро и создать 200 рабочих мест.

Мало информации

Приехавшие в Нарву активисты готовы делиться опытом противостояния и собранными аргументами, так как в русскоязычном информационном пространстве очень мало информации о том, какие доводы «за» и «против» появления «целлюлозки» существуют.

Индрек Вайно, защитник природы из общественной организации Eesti metsa abiks («В помощь эстонскому лесу»), полагает, что пора прекратить террор бизнеса по отношению к простым жителям, права и интересы которых зачастую игнорируются в поисках выгоды.

Он противостоит планам по созданию завода с января 2017 года и за это время изучил много различных документов и материалов, показывающих, что строительство подобного гиганта просто лишит Эстонию леса через 15 лет.

- Когда было сказано, что заводу потребуется 3,3 миллиона кубометров леса в год, стало очевидно, что такое количество эстонского леса не может быть восполнено за то же время. Представители завода утверждают, что они будут закупать лес в России, Латвии, Белоруссии, но экономически такое производство становится невыгодным. Говорят о создании 200 рабочих мест на заводе и ещё порядка тысячи – в логистике и прочих сопряженных областях, но в то же время не уточняют, что в Эстонии мало работников с достаточной квалификацией, а появление этих рабочих мест отнимет работу у других людей. Практика показывает, что налоги от работы завода в Кунда, где расположена Кехраская целлюлозно-бумажная фабрика, составляют всего 2-3 миллиона евро в год (на фабрике работает 91 человек – прим. ред.). Вся реальная прибыль будет выводиться за пределы Эстонии, так как основные инвесторы не являются эстонскими компаниями, а эстонскому государству и людям останется только загрязнение, - утверждает Индрек Вайно.

Поэтому, считают защитники природы, подобный завод не должен появиться ни в Тарту, ни в Табасалу, ни в Нарве, нигде в Эстонии.

Эмоции или взвешенный подход?

Терье Оден, организатор «Цепочки Эмайыги» и администратор группы в Фейсбук, заметила, что эстонские СМИ пытались представить ситуацию таким образом, будто защитники леса и окружающей среды – люди, более подверженные эмоциям, чем разумному подходу, учитывающему экономические выгоды. Молодой пенсионер и отец четырех детей Пауль Вольмер, один из главных организаторов «Цепочки Эмайыги», уверен, что это не так.

Пауль Вольмер:

- Я не обладаю специальным образованием, но, ознакомившись с доводами «за» и «против», я, что называется, на трезвую голову, могу сделать самостоятельный вывод, что будет выгоднее. Нас поддержали ученые из Тарту, которые привели много доводов о том, что строительство завода приведёт к плачевным последствиям для экологии. Тем более важна роль СМИ: я лично не могу поехать в Финляндию, чтобы проверить, есть неприятный запах от финских заводов, работающих на подобных технологиях, или нет. А вот журналисты это сделали, и убедились, что вонь есть! (Речь идёт о заводе в Äänekoski в Финляндии, строительство которого обошлось в 1,2 миллиарда евро – прим. ред).

Наш регион и так экологически неблагополучен

Рыбак из Нарва-Йыэсуу Сергей Гордеев, пришедший на встречу, выразил мнение, что в плане экологии река Нарва и так находится в плачевном состоянии: «Рыба у нас уже почти пропала, люди фактически сидят без работы». Он также задается вопросами: что станет с туристической сферой и сколько людей могут потерять работу, если «вдруг» целлюлозный завод появится в уезде?

Станислав Пупкевич привел данные исследования, согласно которым школьники Ида-Вирумаа чаще страдают заболеваниями, связанными с астмой и другими аллергическими проявлениями, чем дети в других частях страны. Есть данные и о том, что в Ида-Вирумаа чаще умирают от онкологических заболеваний.

По словам защитницы леса Нарва-Йыэсуу Натальи Песочинской, биолог, лектор Лууаской школы лесничества и автор нескольких учебников Велло Кеппардей, проводивший по заказу городских властей Нарва-Йыэсуу независимую экспертизу состояния леса, однозначно заявил, что усть-наровские леса не подлежат вырубке, так как уже сейчас не справляются с очищением воздуха.

Софья БОБОРЕНКО

Урон не только лесу, но и морю Матти Сепп, лесничий, работающий в RMK, и участник организации Eesti metsa abiks, приводит доводы против строительства завода, основываясь на данных эстонских и финских ученых: - В случае размещения завода в нашем уезде, мы окажемся в ситуации, когда, с одной стороны, вырубается лес, с другой – загрязняются море и другие водные ресурсы, плюс к этому – периодически будет появляться сильный неприятный запах. Финский пример показывает, что распространение сильного запаха происходит на расстоянии 50 км от завода, и лишь потом вонь немного ослабевает - Базируясь на данных из Финляндии, можно утверждать, что первичная зона загрязнения вокруг завода составляет 70 – 100 км. - Завод «поможет» ликвидировать малую деревообрабатывающую промышленность и лишит работы довольно большой круг людей в перспективе, когда большая часть леса будет вырублена. - RMK и крупные собственники леса в течение 10-15 лет вырубят большую часть ресурсов, и тогда заботы о сохранности леса в Эстонии лягут на плечи малых собственников, имеющих 5-10 гектаров леса. - Загрязнение Балтийского моря уже давно вызывает опасение у экологов, но Финский залив находится в относительно хорошем состоянии. Появление целлюлозной промышленности и увеличение фосфатного загрязнения приведёт к тому, что море будет «цвести», рыбы начнут испытывать кислородное голодание и погибать. Также «цветение» воды неприятно тем, что вызывает рост некоторых водорослей, опасных для людей. - Фабрика в Кунда потребляет осину, если будет построен завод, потребляющий ещё сосну и ель, то белка-летяга, популяция которой в наших лесах сокращается, вероятнее всего, совсем исчезнет.

Ученые поддержали движение против строительства ЦБК Ещё в феврале этого года ученый-эколог Эрик Пуура выступил с длинной речью в ратушном зале Тарту, указав на то, что утверждения о не издающей неприятного запаха целлюлозной фабрике не могут быть достоверными, исходя из имеющейся информации, сообщала тогда газета Tartu Postimees.

Финский завод Äänekoski приводился тартусцам в качестве примера современного, экологически чистого и не издающего запаха производства. Оказалось, что на этапе запуска завод постоянно становился источником выбросов, также время от времени он и в дальнейшем будет выбрасывать сильный неприятный запах. На общем заседании экономической комиссии тартуского горсобрания и комиссии по развитию и планированию Пуура предупредил о вредном воздействии целлюлозной фабрики на университетский город, а профессор Тартуского университета, фитогеограф Юло Мандер рассказал, что из-за заводских отходов концентрация фосфора в воде возрастет почти в пять раз.