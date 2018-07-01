Тоом: Стальнухин не будет кандидатом в председатели Нарвского горсобрания

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Как сообщает портал rus.err.ee, правящая в Нарве Центристская партия пока не определилась со своим кандидатом на пост главы представительного органа города. Однако им точно не будет Михаил Стальнухин, заявила лидер нарвских центристов Яна Тоом.

"Михаил Стальнухин очень занят, поскольку является председателем финансовой комиссии Рийгикогу, которая имеет стратегическое значение. Чем ближе выборы, тем хрупче здоровье коалиции. Поэтому как минимум в этот раз мы не будем распылять Михаила Анатольевича на Нарву", - сказала Тоом в интервью службе новостей "Радио 4".

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