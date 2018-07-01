Обещают, что новый отель будет неординарным

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В прошлом номере «НГ» рассказала о сносе части здания по Выйду, 17 в Нарве. Сегодня своими планами предстоящего строительства на месте бывшего общежития с читателями делится собственник этой недвижимости Эдуард Леннук.

Предприниматель Эдуард Леннук - владелец китайского ресторана, строящий новый отель в Нарве, в свое время предлагал городу переселить жителей общежития на Вестервалли в общежитие на Выйду. Фото: Наталья Соболева

«Мы решили не экономить на жилом пространстве»

По словам нарвского предпринимателя, сроки завершения расчистки завалов от снесенной части здания переносятся с конца июля на конец августа: из-за технических проблем с экскаватором пришлось заменить фирму-исполнителя, также в стадии завершения согласования на утилизацию строительных отходов.

На расчищенном участке появится временная парковка для собственных нужд владельца территории. Для начала пространство будет облагорожено до состояния площадки с ровным грунтом на уровне земли. А непосредственно после капитального ремонта займутся благоустройством парковки уже для нужд будущих клиентов.

- Эдуард, во что же превратится реконструируемое здание: в отель или во что-то другое?

- На сегодняшний день мы работаем над окончательной стадией проектирования отеля, как я и заявлял при покупке здания. Но его концептуальная картинка еще в стадии окончательного оформления. Есть видение моё и партнеров, и мы думаем, что в конечном итоге это место будет востребованным и неординарным в контексте нарвских отелей, ресторанов и других видов услуг, которые мы планируем предоставлять в этом здании.

- Уже не действуют выданные вам ранее условия на проектирование для реконструкции здания, да они и не нужны, как уточнил главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. А что же нужно?

- Действительно, в связи с изменением Закона о строительстве есть много нюансов, которые упрощают процессы согласований. Да, мы можем не сразу идти с конечным проектом к городским властям, а можем вносить какие-то изменения на стадии проектирования. Мы можем обсуждать наружный вид здания, но всю инфраструктуру будем еще дорабатывать, исходя из собственного опыта — как рестораторского, так гостиничного. Намерены использовать собственные наработки для того, чтобы отель был интересен требовательному клиенту, а не только рабочим-гастарбайтерам, которые раньше давали возможность людям заработать и которых в Нарве становится, к сожалению, все меньше и меньше. Считаю, что сейчас поменялся контингент туристического потока, это все чаще люди, которые едут сюда отдыхать и получать качественную услугу. Поэтому мы и стремимся максимально сконцентрировать все ноу хау у нас в отеле, который будет отвечать конкретным требованиям многих европейских клиентов и привлечёт туристов в наш город.

Также есть намерение после окончания ремонта заняться облагораживанием пруда, который сможет стать достопримечательностью нашего города, и востребованным местом как для свадебных церемоний, так и отдыха с детьми.

- Количество номеров в новом оте­ле уже известно? Каким будет его класс?

- Мы пошли по пути расширения номеров. Мы не будем делать максимальное количество номеров с минимальной квадратурой. Мы решили не экономить на жилом пространстве, и будем стараться предоставить комфорт проживания людям путем улучшения качества проживания в просторных апартаментах.

- Известны ли сроки завершения строительства, заселения первых жильцов?

- Сроки нам уже наметили. Они, собственно, были оговорены при продаже здания. Я и мои партнеры, конечно, будем стараться эти сроки выдержать. Но хочется рассчитывать на трезвую оценку совокупной ситуации всех сегодняшних обстоятельств со стороны властей, которые, надеюсь, не помешают выполнению данных обязательств. Надеюсь на конструктивный разговор, если возникнут какие-то внеплановые передвижки тех или иных сроков.

- Эдуард, на ваш взгляд, было бы лучше, если бы отель, который вы строите, находился в исторической части города?

- Я вообще сторонник того, что в Старой Нарве не должно быть таких домов, а если они и остаются, то есть простые приёмы стилизовать их под старую Нарву, но это вопрос не ко мне, а городскому художнику и архитектору. Они ребята креативные и, я очень надеюсь, что пробивные и болеющие за наш любимый город.

В свое время я предлагал властям обменять этот дом (Выйду, 17 — прим. «НГ») на общежитие, что на улице Вестервалли, которое там, с моей точки зрения, расположено не вполне логично. По большому счету, можно было переселить жителей с Вестервалли к пруду на Выйду, чтобы улучшить картинку Старого города. Но это предложение не прошло, и я от него отступился. Хотя и сейчас считаю, что сделать это было реально и правильно: отремонтировать общежитие на пруду и убрать из Старого города этот дом, не вписывающийся в его архитектуру, а там воспроизвести, например, дом пастора М.Шолбаха, который был построен в 1653 году мастером Бальтзаром Готткесом...

Место ли общежитиям в Старом городе?

Того же мнения - выноса муниципальных общежитий из исторической части Нарвы — придерживаются и некоторые жители Старого города. Хотим мы того или нет, аргументируют они свою позицию, ведущие праздный образ жизни индивиды тоже формируют, и не в лучшую сторону, облик этой части города. Кстати, города, стремящегося в Культурные столицы Европы.

По Старому городу любят гулять туристы, сюда водят экскурсии, да и сами жители с удовольствием гуляют по Темному саду или променаду. А вид опустившихся на дно жизни бедолаг (да простят нас жильцы общежитий, отношения к таковым не имеющие) портит впечатление от города как у его гостей, так и самих горожан. И то, почему отдаленное общежитие у пруда было решено расселить, а находящееся в самом историческом сердце Нарвы (Виру, 3, например) оставить, для жителей Старого города, раздосадованных таким соседством, остается загадкой. К тому же, считают они, было бы логично, если бы новый отель, который, по слухам, собирается строить на месте бывшего общежития Эдуард Леннук, нашел свое место в Старом городе, а общежитие, пусть и реновированное, осталось бы на своем месте у пруда.

Заместитель председателя Нарвского городского собрания и член правления целевого учреждения Narva Linnaelamu Елена Пахомова называет дискриминацией части горожан разговоры о том, что муниципальным общежитиям не место в центре города.

В свою очередь возглавляющий комиссию Нарвского горсобрания по строительству Владимир Мижуй в целом согласен с тем, что расположение в историческом центре Нарвы муниципальных общежитий не украшает Старый город, и даже сказал, что здание по Виру, 3 в перспективе планируют снести. Но произойдет это, судя по всему, еще не скоро, так как денег на расселение, влекущее строительство нового жилья, у города сейчас нет.

Владимир Мижуй рассказал «Нарвской Газете», что вопрос о выборе между двумя конкретными общежитиями (Выйду, 17 и Виру, 3) никогда и не стоял, поскольку общежитие в Старом городе было гораздо новее и по техническому состоянию лучше, чем на Выйду.

Возможно, в свое время и был бы сделан выбор в пользу его закрытия, но на тот момент, когда принималось решение о расселении общежития на Выйду,17, планов по строительству Стокгольмской площади в районе ратуши еще не было, пояснил Мижуй.

Владимир Мижуй отметил, что процесс расселения — достаточно сложный и протяженный во времени.

Владимир Мижуй:

- За один год всех жильцов не расселишь. В годы моей бытности мэром Нарвы (с 1985 по 1993 год — прим. «НГ») городу приходилось активно заниматься расселением. По своему опыту знаю, что многие расселяемые начинают требовать улучшения жилищных условий, не соглашаются переезжать в другие общежития, требуют селить их в квартиры, что влечет строительства нового жилья.

К тому же, поясняет Владимир Мижуй, если расселявшееся общежитие на Выйду было заселено лишь частично (проживающими были заняты 119 комнат из 172, как следует из сообщения ERR 2011 года — прим. «НГ»), то общежитие на Виру, 3 сегодня заселено полностью. И найти средства для расселения всех его жителей, у города просто нет.

Наталья СОБОЛЕВА



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