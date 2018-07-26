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Возложение цветов к памятным плитам на Петровской, 2015 год. Архив «вП»

В архиве нашла стихотворение уже ушедшего из жизни ветерана Василия Ивановича Ларюшина. Его строки как нельзя лучше подходят к событию, которое 26 июля будут отмечать в нашем городе:

«Наш строй редеет год от года:

Солдатам вечность не дана,

Лишь в доброй памяти народа

Живут героев имена.

В их честь - победные салюты.

А павшим - «Вечные огни»,

Где люди в скорбные минуты

Склоняют головы свои…»

Сегодня в нашем городе проживает всего один ветеран, принимавший участие в боях за освобождение города. Это Вера Александровна Евдокимова. К сожалению, несколько дней до праздника не дожил Освальд Августович Калавус (он умер 21 июля, ему было 93 года).

Сегодня еще есть в наших домах книга Н.Ф.Костина «Битва за Нарву». А значит празднику быть! Традицию менять нельзя!

Всегда очень правильно поздравляет жителей города Василий Афанасьевич Корзанов: «Дорогая Нарва, мы всегда в строю! Нарвский союз ветеранов поздравляет нарвитян с Днем освобождения города. Мы верим, что для всех жителей Нарвы это важный день в истории. Мы помним, каким был город после войны, какие повсюду были руины. Мы с любовью восстанавливали его, честно трудились на предприятиях, чтобы сегодня Нарва была одним из самых красивых городов Эстонии. Спасибо всем за внимание к нам, за помощь и уважение к нашим сединам и заслугам!»

Давайте же откликнемся всем сердцем на это обращение. И хотя на дворе лето и у нас у всех много приятных забот, поддержим ветеранов, примем участие в традиционном праздновании. Ждем нарвитян 26 июля в 10.00 на Петровской площади.

Лариса Оленина,

заместитель председателя Нарвского городского собрания

Программа празднования Дня освобождения города Нарвы 26.07.2018 г.

10.00 – сбор на Петровской площади

10.05 – возложение цветов к памятным доскам, на которых увековечены наименования «нарвских» воинских частей

10.15 – отправление автобуса - поездка по местам боев

10.25 – возложение цветов и венков на Братской могиле

10.40 – старт велопохода с участием нарвитян и ивангородцев (Липовая ямка)

10.50 – участники поездки и велопохода собираются в Нарвском порту

11.00 – спуск венка на воду

11.15 – продолжение поездки по местам боев и велопохода

12.00 – торжественный сбор на площадке у памятника «Три штыка»

12.30 – 14.00 – продолжение поездки по местам боев

Нарвский Союз ветеранов

Редакции газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета» поздравляют участников Великой Отечественной войны, фронтовиков и всех горожан с этой особой датой - днем освобождения Нарвы!