Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

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Первый международный фестиваль музыки и радости Baltic Sun в Нарве завершился в субботу, 21 июля. Нельзя не отметить отличную работу команды организаторов, также хочется поблагодарить и участников-музыкантов из девяти стран, которые порадовали пришедших на праздник качественной музыкой и созданием хорошего настроения. Большой интерес горожан и гостей вызвала речная прогулка на джаз-яхте «Мохито», которая многих заставила предаться добрым воспоминаниям.

Чудесный музыкальный фон всей прогулке обеспечили трио Titoks, а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа. Яхта ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, на ее борту во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино, включая Джонни Деппа.

Атмосфера на фестивале была замечательной, однако, формат фестиваля оказался для нарвитян непривычным, к тому же многие посчитали стоимость входного билета слишком высокой (30 евро на человека в день). Тут стоит напомнить, что до 17 апреля билет на все четыре фестивальных дня стоил всего 40 евро, но, по факту зрители не воспользовались этим выгодным предложением, возможно потому, что в списке выступающих отсутствовали хедлайнеры – артисты, имя которых привлекает публику, несмотря на стоимость концерта.

Будет ли продолжение у фестиваля? Олег Писаренко, организатор мероприятия, признавая ряд проблем, настроен вполне оптимистически и обещает учесть выявленные недочеты при проведении фестиваля в следующем году:

- Наши прогнозы на первый год не оправдались. Безусловно, мы оказались в минусе. Публики было мало, но для нового мероприятия такое вполне ожидаемо. Кто посещал концерты, были довольны и счастливы, просили организаторов не разочаровываться и продолжать в том же духе. Если говорить о цене билета, то могу заметить, что хожу регулярно по нарвским магазинам и вижу, на что люди тратят деньги. Это вопрос не денег, а культуры. На следующий год мы с командой планируем продолжить проведение фестиваля. Уверен, что публики будет больше, те, кто побывал в этот раз, расскажут о нем, и это станет лучшей рекламой мероприятию. Возможно, фестиваль станет двухдневным, мы постараемся пригласить больше известных лиц, исполнителей более высокого класса, - сказал он.

По мнению Олега Писаренко, Нарва пока ещё не готова быть Культурной столицей Европы.

- Нарва пока не готова. Для получения такого серьёзного титула в городе есть ещё много недоработок, даже не со стороны нарвитян, а со стороны эстонских властей, которые в течение 27 лет уделяли этому региону недостаточно внимания. В последнее время правительство пришло к пониманию, что этот регион стратегически важен, поэтому и стали появляться такие масштабные мероприятия. Без поддержки государства фестиваль просто не состоялся бы, - заметил он.

Первый фестиваль Baltic Sun является подарком к столетнему юбилею Эстонии и прошел в рамках программы торжеств ЭР100.

Софья БОБОРЕНКО

Легендарная джаз-яхта «Мохито», катавшая нарвитян в течение всех дней фестиваля по Нарове, пришла в Нарвский порт за час до официального открытия, впервые проводимого в Нарве международного музыкального фестиваля Baltic Sun.

Директор фестиваля Олег Писаренко объявляет праздник открытым.

В честь открытия фестиваля состоялся велопробег.

Во второй части гала-концерта в день открытия фестиваля выступила блистательная Анне Вески с ее несравненными зажигательными хитами.

Завершило программу третьего дня фестиваля зажигательное выступление харизматичного и блистательного Александра Рыбака из Норвегии, который зарядил всех своей горячей солнечной энергией.

Вечер второго дня фестиваля был завершен выступлением певицы из Швеции Майи Хирасавы, представившей зрителям свои композиции, наполненные особым звучанием.

Со сцены мощно прозвучали композиции в стиле рок и соул, которые исполнила именитая финская гитаристка и певица Эрья Лиитинен.

Так развлекали публику в эпоху барокко.

Огненное шоу Кристы Пальм в прямом смысле осветило и подогрело фестиваль.

«Живые скульптуры» - это уникальное представление, берущее истоки в уличном искусстве.