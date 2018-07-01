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Дневник фестиваляBaltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Дата публикации: Вчера, 16:11 Просмотрено: 57

Первый международный фестиваль музыки и радости Baltic Sun в Нарве завершился в субботу, 21 июля. Нельзя не отметить отличную работу команды организаторов, также хочется поблагодарить и участников-музыкантов из девяти стран, которые порадовали пришедших на праздник качественной музыкой и созданием хорошего настроения. Большой интерес горожан и гостей вызвала речная прогулка на джаз-яхте «Мохито», которая многих заставила предаться добрым воспоминаниям.

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Чудесный музыкальный фон всей прогулке обеспечили трио Titoks, а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа. Яхта ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, на ее борту во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино, включая Джонни Деппа.

Атмосфера на фестивале была замечательной, однако, формат фестиваля оказался для нарвитян непривычным, к тому же многие посчитали стоимость входного билета слишком высокой (30 евро на человека в день). Тут стоит напомнить, что до 17 апреля билет на все четыре фестивальных дня стоил всего 40 евро, но, по факту зрители не воспользовались этим выгодным предложением, возможно потому, что в списке выступающих отсутствовали хедлайнеры – артисты, имя которых привлекает публику, несмотря на стоимость концерта.

Будет ли продолжение у фестиваля? Олег Писаренко, организатор мероприятия, признавая ряд проблем, настроен вполне оптимистически и обещает учесть выявленные недочеты при проведении фестиваля в следующем году:

- Наши прогнозы на первый год не оправдались. Безусловно, мы оказались в минусе. Публики было мало, но для нового мероприятия такое вполне ожидаемо. Кто посещал концерты, были довольны и счастливы, просили организаторов не разочаровываться и продолжать в том же духе. Если говорить о цене билета, то могу заметить, что хожу регулярно по нарвским магазинам и вижу, на что люди тратят деньги. Это вопрос не денег, а культуры. На следующий год мы с командой планируем продолжить проведение фестиваля. Уверен, что публики будет больше, те, кто побывал в этот раз, расскажут о нем, и это станет лучшей рекламой мероприятию. Возможно, фестиваль станет двухдневным, мы постараемся пригласить больше известных лиц, исполнителей более высокого класса, - сказал он.

По мнению Олега Писаренко, Нарва пока ещё не готова быть Культурной столицей Европы.

- Нарва пока не готова. Для получения такого серьёзного титула в городе есть ещё много недоработок, даже не со стороны нарвитян, а со стороны эстонских властей, которые в течение 27 лет уделяли этому региону недостаточно внимания. В последнее время правительство пришло к пониманию, что этот регион стратегически важен, поэтому и стали появляться такие масштабные мероприятия. Без поддержки государства фестиваль просто не состоялся бы, - заметил он.

Первый фестиваль Baltic Sun является подарком к столетнему юбилею Эстонии и прошел в рамках программы торжеств ЭР100.

Софья БОБОРЕНКО

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Легендарная джаз-яхта «Мохито», катавшая нарвитян в течение всех дней фестиваля по Нарове, пришла в Нарвский порт за час до официального открытия, впервые проводимого в Нарве международного музыкального фестиваля Baltic Sun.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Директор фестиваля Олег Писаренко объявляет праздник открытым.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

В честь открытия фестиваля состоялся велопробег.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Во второй части гала-концерта в день открытия фестиваля выступила блистательная Анне Вески с ее несравненными зажигательными хитами.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Завершило программу третьего дня фестиваля зажигательное выступление харизматичного и блистательного Александра Рыбака из Норвегии, который зарядил всех своей горячей солнечной энергией.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Вечер второго дня фестиваля был завершен выступлением певицы из Швеции Майи Хирасавы, представившей зрителям свои композиции, наполненные особым звучанием.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Со сцены мощно прозвучали композиции в стиле рок и соул, которые исполнила именитая финская гитаристка и певица Эрья Лиитинен.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Так развлекали публику в эпоху барокко.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

Огненное шоу Кристы Пальм в прямом смысле осветило и подогрело фестиваль.

 

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

«Живые скульптуры» - это уникальное представление, берущее истоки в уличном искусстве.

Baltic Sun: зрителей - мало, но атмосфера была замечательная

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