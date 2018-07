BALTIC SUN: ПОСЛЕВКУСИЕ

Дата публикации: Сегодня, 14:56 Просмотрено: 185

Фестиваль отгремел, отзвучал, отсверкал яркими июльскими лучами и звездным светом блистательного состава участников. Организаторы продумали многие детали, и даже несмотря на то, что это был первый такой крупный фестиваль, объединивший участников из региона Балтийских, Северных стран, России, он получился очень солидным и прошел на хорошем качественном уровне.Лишь одно было досадным и очень расстраивало – это малое для такого события число посетителей, которые могли приходить сюда в течение четырех дней, наслаждаться великолепным звучанием, природой, общением, различными дополнительными мероприятиями, которые предлагала программа фестиваля. А зря! Лишь немногие узрели в этом фестивале его будущие мощь и размах, заложенные уже в самом начале. Достаточно лишь посмотреть на состав музыкантов. Среди них были именитые и очень популярные, не очень известные, но достойные внимания и уже достигшие многого на музыкальном Олимпе. Каждый автор, вокалист или инструменталист – личность, находящаяся, конечно же, в вечном поиске и развитии, но все же нашедшая свое творческое амплуа и представившая на фестивале зрелый продукт. Зрители могли открыть для себя новые явления и имена. Столько хорошей качественной музыки на сантиметр земли, кубометр воздуха на территории Нарвского замка и на гран души каждого слушателя и зрителя! Несмотря на малую наполняемость четырех фестивальных дней, все до единого участника отработали на сцене очень добротно, как если бы это был многотысячный зал или стадион. Лишь к вечеру зрителей становилось больше, в основном, видимо, из-за участия особо раскрученных артистов, таких, как Анне Вески, Александр Рыбак, группа «Браво» и других.

После некоторых раздумий, накидываю возможные причины такой инертности публики, прежде всего жителей самой Нарвы: дорого, жарко, все на дачах, не интересно, не раскручено, мало рекламы, общая вялость какая-то, недостаточно музыкального вкуса и фестивальной культуры, а может, просто первый год – никто не знает что это такое (а потом будут локти кусать, что не приходили на тот, самый первый, хотя это же рядом совсем было!)… Нарва – удивительный город. По числу интереснейших и высококачественных мероприятий – под стать крупному столичному городу. Может, привыкли к этому люди, не замечают уже… Что еще? Наверное, все это имеет место в той или иной степени. И очевидно, это издержки любого начинания, что подтверждали многие артисты в своих интервью. Они говорили о том, что идея фестиваля очень интересная и важная, выражали уверенность, что в будущем фестиваль сможет набрать обороты, станет окупаться и привлекать огромное количество любителей и ценителей хорошей музыки.

В целом сами музыканты остались очень довольны своим участием в этом фестивале, проходящем в таком красивом историческом месте. Для многих из них состоялось первое и очень приятное знакомство с Эстонией и Нарвой. Они отмечали добродушие людей и их открытость. Многие участники после своих выступлений выходили во двор замка погулять, полюбоваться чудесными видами окрестностей, поговорить с людьми, да и просто полежать на траве, послушать других музыкантов.

Поделюсь некоторыми своими впечатлениями и открытиями. Признаюсь честно, фестивальной культуры такого рода мне и самой не хватало. Не очень-то привычно в течение длительного времени внимать, удивляться и восхищаться, хотя это того стоило. Не сразу сообразила, что необходима надлежащая экипировка, в числе которой – зонт, например, в жару от солнца, в непогоду от дождя. Одежду потеплее на вечер просто необходимо иметь. Можно было что-то прихватить для лежания на траве, хотя многие и так сидели и лежали, также были и лавочки в достатке. Но все же лучшее место на фестивале – около сцены, на танцевальной (она же смотровая и слушательная) площадке. Фестиваль – это не концерт, здесь можно было просто провести приятные часы своей жизни. Особое раздолье детям – побегать по траве, погонять мяч, порезвиться под зажигательную музыку. Можно было порисовать на импровизированной стене, поучаствовать во флешмобе и других перформансах, вдохновиться и пропитаться атмосферой умиротворения и творчества. Дети и подростки, кстати, были самыми активными и увлеченными зрителями. Это они больше всех отплясывали и подпевали, а после выступлений обожаемых артистов бежали к месту, где проходили их любимцы, чтобы еще раз вблизи их увидеть и пообщаться, звали их, словно Снегурочку, на выход. Практически все музыканты свободно общались со всеми желающими, с удовольствием позволяли делать совместные фото.

Кристьян Ярви: всегда должен быть выбор

Для меня большим открытием была музыка некоторых участников, которых я доселе не знала, но очень благодарна, что имела возможность услышать и увидеть их выступления. Первым открытием стал гала-концерт в самом начале фестиваля, художественным руководителем которого был известный дирижер, эстонский музыкальный деятель, живущий в США, Кристьян Ярви. Он же - продюсер, композитор, аранжировщик. Он собрал ярких представителей классической, электронной и поп музыки на одной сцене. Вообще он любит микшировать и экспериментировать. Его разносторонние интересы и вкусы позволяют стирать границы между музыкальными стилями и жанрами, разрушать стереотипы. В его концерте приняли участие Noëp (под этим названием кроется электронный поп-проект из Таллинна), Эрки Пярноя (композитор, мультиинструменталист и гитарист группы «Ewert and the Two Dragons» из Эстонии, а также сольный исполнитель), струнный квартет «Prezioso», состоящий из бывших членов Эстонского национального симфонического оркестра, и диджей, композитор и продюсер Сандер Мёльдер.

- Я выбирал артистов для гала-концетра очень тщательно, - разъясняет Крис Ярви. - Я обожаю этих людей. Например, Эрки Пярноя, он – часть команды моей любимой группы «Ewert and the Two Dragons». Noёp - самый талантливый ди-джей. У нас фантастические классические музыканты. Впервые они так объединились, и это историческая вещь, ведь обычно вы не найдете такую группу, состоящую из супер-звезд. Я рад, что впервые сделал это в Нарве.

- Как Вы оцениваете публику?

- Публика хорошая, но было бы лучше, если бы пришло больше людей. Некоторые не знают или думают, идти или нет, потому что этот фестиваль проводится в первый раз. В нашем мире это очень большое событие. Оно, прежде всего, раздвигает границы. Мы же знаем, русский, эстонец, финн, латыш, это люди. И все границы, надо пересекать, все наши страхи одолевать. Начинается это в сердце, надо просто найти там и доброту, и понимание. Политика – инструмент силы, я не хочу силой, хочу добром. И то, что мы делаем здесь на фестивале – это начало процесса. Может, это не длинный даже процесс, если мы построим среду, и люди подумают, зачем им тратить время на отчужденность, на этой планете мы ненадолго, надо дать другим людям возможность любить.

- Какие музыкальные направления Вы предпочитаете?

- Я все время пробую смешать так много, как это возможно, поэтому для меня нет вещи одного или другого жанра, есть менее или более качественные. Это как с едой в обычной жизни - если какая-то рыба вам не нравится, это ваше дело, но если ее нет в меню – то я, как, например, владелец ресторана, не даю вам возможность сделать выбор.

- А почему Вы, классический дирижер, принципиально не носите фрак?

- Без фрака мне больше нравится. Это тоже границы, которые нужно пересекать. Рубашка моя – вполне красивая и солидная, не так ли? И в этом же суть, надо делать так, как ты чувствуешь. На Ваш вопрос ответ - а почему нет? Выбор должен быть во всем, в политике, в музыке, в одежде. Я не хочу жить в таком мире, где нет выбора, и потому я это все делаю.

Кристьян Ярви очень четко сформулировал задачи фестиваля – преодолеть границы между людьми, найти доброе начало в своей душе. Музыка способна это сделать.

Девушка с гитарой

Дальше на фестивале было еще много открытий.

Поразила, ошеломила и восхитила виртуозная игра на электрогитаре и мощный вокал участницы из Финляндии Эрьи Люютинен. Лишь после ее выступления я узнала, что именно она была признана лучшим гитаристом премии European Blues Awards 2017, призером и победителем других престижных европейских конкурсов. Эта хрупкая девушка, способная высекать столько энергии из металлических струн, оказалась очень улыбчивой и жизнерадостной. Она была в восторге от замка и его окружения, от прекрасных нарвских природных ландшафтов.

- Замок такой красивый, живописная природа и атмосфера, как в новеллах о старинных замках, - поделилась она. – Идея фестиваля – фантастическая. В будущем этот фестиваль очень окупится, я думаю. Это будет крутой фестиваль в Нарве!

Эрья даже позировала перед камерами вместе с гитарой.

- Это моя любимая, синяя гитара. А всего у меня их двадцать. Гитара – как обувь для женщины, надо иметь их много, разных цветов.

- Вы были в Нарве раньше?

- Нет, в Эстонии я не выступала никогда. Несколько недель назад в Литве выступали. Теперь концерт во Франции. Каждый уикэнд – фестиваль. В конце года мы выпустим новый сингл – «Another world», и потом сделаем европейский тур. Мне нравится, это разный опыт. Надеюсь еще приехать сюда, люди здесь хорошие. Вроде бы Финляндия и Эстония рядом, но жаль, что очень многое друг о друге люди не знают. Мои пожелания жителям Нарвы - радоваться жизни, быть счастливыми.

Парень из будущего

Наверное, в будущем, к которому мы придем в случае хорошего сценария развития мировых событий, будут именно такие люди – добрые и улыбчивые, просветленные и очень талантливые. Таким предстал перед публикой литовский певец и автор песен Игнас Почунас, более известный как Daddy Was A Milkman, который впервые на фестивале представил свой дебютный альбом «Daydreaming». И музыка у него, словно из будущего – светлая и высокая, с органичным электронным звучанием.

- Как называется Ваш стиль музыки?

- Ну, он разный. Сейчас мы будем выпускать новый альбом, и там будет два диска. Один будет больше содержать электронную музыку, во втором больше гитар. И то я люблю, и другое, и мы решили два пути выбрать.

- А начали Вы с чего?

- Я начал с кухни – играл для себя. Всегда нравилось писать песни. Чтобы они имели что-то глубокое, не пустые были. Три года назад я вообще не знал, что что-то будет развиваться у меня в этом. Каждый день – новая ступенька, сегодня мы в Эстонию приехали, завтра в другое место, и никогда не знаешь, это последняя ступенька или нет. С каждым шагом это очень хорошее чувство. Я никогда это не планировал и не ожидал, и каждый день я радуюсь этому. Сейчас будем выпускать новый альбом, это очень важное дело для меня. Будем выступать в Литве, на нашей самой большой арене. Посмотрим, что дальше, а сегодня – фестиваль!

- Каковы любимые темы Ваших песен?

- Мне нравятся все очень маленькие детали, самые простые чувства, что у каждого есть. У меня двое детей, так я пою про семью. Есть песни, написанные, когда детям было год-два, и мы с женой никуда не могли выходить, про это тоже можно петь, это же есть у каждого, и каждому близко и понятно. В новом альбоме будет про отношения, про любовь. Я стараюсь быть искренним в творчестве.

- Да, это все почувствовали. А как Вам идея проведения фестиваля?

- Мне все очень нравится. Мы в Литве в прошлом году делали концерт в замке, это был лучший концерт у нас. Я очень обрадовался, что здесь выступление в Нарве будет в замке. И мне кто-то сказал, что это первый год фестиваля. Ну, так все впереди, а сама идея – прекрасна.

- Приедете в следующий раз?

- Если позовут, - без вопросов!

Подобного мнения придерживается и Вайко Эплик, легендарный эстонский песенник и инструменталист, играющий на гитаре, клавишных инструментах, продюсер и просто очень обаятельный человек.

- Мне кажется, идея проведения такого фестиваля - очень хорошая, но может быть, в первый раз это очень трудно сделать, потому что не было такого еще. Думаю, нужно несколько лет, чтобы это работало как надо. Музыка способна объединять людей. Музыка - это же общение. На самом тонком эстетическом уровне. Это универсальный язык.

- О Вашем музыкальном направлении пишут, что это инди рок…

- Я считаю, что все эти жанры и критерии – просто слова. Я думаю, есть только два стиля музыки – это хорошая и другая. И мы стараемся очень, чтобы наша музыка хорошая получалась. В Нарве я второй раз, и первый раз в замке. Мне не давало покоя два года назад, что я никогда не был в Нарве. Я приезжал, отдыхал здесь и сейчас очень рад, что я вернулся.

И сразу зажег всех собравшихся

Очень теплым и уютным выдался вечер с Александром Рыбаком. Его выступление было последним в третий день фестиваля. Помнится, днем лил дождь, и было немного прохладно, когда солнце ушло за западную стену замка. Но публика не расходилась, а наоборот, кажется, прибывала. Вездесущие волонтеры раздавали всем гелиевые палочки-фонарики.

Долгожданный Рыбак появился в окружении двух танцоров, со скрипкой, конечно. И прямо сразу зажег всех собравшихся! Вначале он предупредил, что это его первый концерт после операции по удалению миндалин, и что он постарается петь в полную силу, но если вдруг где-то не сможет, просит зрителей помогать ему. Было отрадно, что многие знали наизусть песни Александра и с радостью выручали своего любимца.

В какой-то момент где-то в городе, справа от сцены, зазвучал грохот салюта и фейерверков. Вряд ли это было задумано организаторами фестиваля, но эффект оказался замечательным! Заметив взгляды людей, устремленные в сторону салюта и услышав грохотание, Александр спросил: «Красиво? Мне просто не видно». Подошел к краю сцены, пытаясь выглянуть из-за нее. А кружащий над двором замка дрон с видеокамерой на борту транслировал на большие экраны все это зрелище сверху. Было очень красиво – замок, фейерверки, люди внизу. А еще поразило невероятное совпадение: во время салюта Рыбак пел теплую душевную песню «Старый клен», и как раз эти слова: «Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто...». Он даже рукой показал на этот «сияющий» небосвод! Бывает же такое!

После таких душевных и насыщенных вечеров и расходиться даже не хочется. И не хотелось, чтобы фестиваль заканчивался. Пусть продолжается.

Елена Чепурнова

Фото Александра Цкаева и Ольги Чепурновой