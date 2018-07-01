Должны ли мы терпеть пьяных пассажиров в автобусе и неадекватных клиентов в кафе и магазинах?

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В редакцию «НГ» обратился читатель: недавно ему пришлось ехать в автобусе, где было несколько пьяных пассажиров. Пьяные кричали, несмотря на дождливую погоду открывали окна в салоне, а на замечания остальных пассажиров отвечали: «Это - общественный транспорт, терпите, а не нравится - поезжайте в такси».

О том, какой дискомфорт пассажирам общественного транспорта доставляют пьяные, убедительно и доходчиво еще в 1965 году рассказала киноновелла Леонида Гайдая «Напарник» с Алексеем Смирновым в роли великовозрастного хулигана Феди. Жаль только, что не на каждого такого Федю находится свой Шурик. Иллюстративное фото

«Это, конечно, возмутило, но еще больше возмутило то, что водитель автобуса на все происходящее не обращал никакого внимания, он никак не прореагировал даже тогда, когда сами пассажиры начали просить его высадить дебоширов и навести порядок. Водитель молчал, а пьяные, услышав эти просьбы, начали кричать, мол, мы сейчас сами вас высадим. Это было дискомфортно, но, поскольку кроме криков и угроз, никаких агрессивных действий со стороны пьяных не было, беспокоить полицию мы не стали.

Однако хотелось бы узнать, имеет ли право водитель продавать пьяным пассажирам билеты при посадке в автобус? Обязан ли водитель реагировать, если пьяные пассажиры причиняют остальным клиентам неудобства? Несет ли транспортная фирма по закону ответственность за то, что ее клиенты вынуждены ехать в одном автобусе с пьяными, и возможно, неадекватными людьми, ведь это может быть не только некомфортно, но в некоторых случаях и опасно для жизни и здоровья? В каких случаях пассажирам, которые едут в одном автобусе с пьяными людьми, все же следует позвонить на номер экстренной помощи 112?

Сейчас лето - время, когда, к сожалению, чаще обычного сталкиваешься с пьяными не только в транспорте, но и в магазинах, и кафе (я имею в виду не бары и рестораны, а обычные кафе, куда ходят обедать с детьми). Речь не идет о буйных хулиганах, с ними все ясно - нужно звонить в полицию. Но и неадекватно себя ведущие пьяные портят настроение. Регулирует ли закон такие ситуации, когда работники магазина или кафе обслуживают пьяных клиентов, внешний вид и поведение которых неприятны остальным?

С уважением, Николай».

По просьбе «НГ» письмо читателя прокомментировал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб:

- Продажа автобусных билетов пьяным пассажирам законом не регулируется, однако, разумеется, следует учитывать, что у пассажиров есть обязанности, которых они должны придерживаться. Например, в общественном транспорте нельзя беспокоить своих попутчиков и водителя, представлять угрозу для попутчиков или быть в состоянии алкогольного опьянения, если с этим состоянием связано беспокоящее окружающих поведение.

Автобусная фирма обязана обеспечить пассажирам безопасность, и у водителя есть право требовать, чтобы нарушитель правил покинул автобус.

Если другие пассажиры чувствуют, что находятся в опасности, следует в первую очередь дать знать об этом водителю. В случае, если человек отказывается по просьбе водителя покинуть автобус, можно позвонить в полицию. Если же есть вероятность, что ситуация будет развиваться и жизнь и здоровье людей будут подвергнуты опасности, следует обязательно сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112, и прибывшие на место полицейские устранят опасность, направят человека на вытрезвление и обеспечат, чтобы он ответил за нарушение ощественного порядка.

Что касается кафе и магазинов, то у предпринимателя есть право отказаться от обслуживания клиента, правда, делается это по очень веским причинам и в случае, если человек ведет себя неадекватно. Следует оставаться разумными и не осуждать человека исключительно за его внешний вид.

Хотя в письме читателя не была названа ни конкретная фирма, ни маршрут, на котором произошел инцидент, «НГ» обратилась в фирму АТКО, как к перевозчику, осуществляющему большую часть услуг общественного транспорта в Нарве, с вопросом: входит ли наведение порядка в автобусе в случае, если пьяные или подвыпившие пассажиры беспокоят остальных, в обязанности водителя автобуса, и имеются ли у фирмы какие-либо инструкции для водителей на этот случай? Отвечает руководитель нарвского отделения ATKO Алексей Андреев:

- Мы рекомендуем водителям не продавать билеты и не пускать в автобус пьяных пассажиров, но это не всегда легко выполнить, поскольку далеко не всегда водитель может быть уверен, что человек именно пьян, а не болен.

В случае, если подвыпивший пассажир начинает беспокоить остальных, другие пассажиры могут попросить водителя высадить нарушителя порядка. Однако, если человек отказывается выйти, водитель вовсе не должен наводить порядок, рискуя своими жизнью и здоровьем, это - задача полиции. Также водитель не обязан следить за тем, что происходит в салоне, его обязанность - вести автобус и следить за ситуацией на дороге. Если пассажиров беспокоит один из попутчиков, они должны сами поставить в известность об этом водителя. Также пассажиры вправе и сами вызвать полицию.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА