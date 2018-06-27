Вдоль велодорожки рубят кустарники и деревья: по закону или произволу?

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О своих опасениях рассказала жительница Нарвы, проживающая в доме, который находится вблизи пересечения проспекта Кангеласте и улицы Раху. Вопрос можно понять: Анна Николаевна привыкла ежедневно гулять на Ореховой горке, привычке этой уже много лет, отложились в памяти любимые деревья, кусты сирени, вообще знакомый ландшафт. Теперь многого уже нет, а существование оставшихся зеленых насаждений проблематично, поскольку строится давно обещанная велодорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, которая пройдет через Äkkeküla: подробные планы можно посмотреть в интернете по адресу: https://zc.ee/G1gkIqFs. Готовится пространство для автостоянки.

После завершения работ нарвитянам хотелось бы видеть как можно больше живой зелени. Фото: Сергей Трохачев

На Ореховой горке будет построено стрельбище для биатлона. Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) выделил на это 120000 евро, и 46751 евро составляют долю самофинансирования из городского бюджета, то есть в целом строительство, которое, возможно, завершится к концу года, обойдется в 166751 евро («НГ» от 27.06.2018). Начавшиеся археологические работы, в процессе которых раскопаны поселения каменного века (см. подробнее «НГ» от 11.07.2018), скорее всего не отразятся на сроках строительства велодорожки и вело-мото-трасс в Äkkeküla.

Казалось бы, все хорошо. За исключением вырубки деревьев по обеим сторонам будущей дорожки, шириной 3 м, а также вокруг автостоянки и вдоль улицы Раху.

Мы встретились по этому поводу с тренером и руководителем спортивного центра Äkkeküla Владимиром Вшивцевым, а также его помощниками из ЦУ Narva Linna Arendus, которое занимается обустройством территории. Действительно, некоторые высохшие деревья приходится убирать. Но все делается строго в рамках закона. Расчищается пространство для спортивных трасс. К сожалению, местами пострадал орешник – символ Ореховой горки. Однако уже пошли в рост новые заросли и, уверены участники беседы, насаждения в конечном итоге восстановятся.

Владимир Вшивцев особо подчеркнул, что главная цель преобразований – создание комфортных условий для отдыха всех без исключения горожан. На практике это означает, что наряду со спортивными трассами обязательно сохранятся эксклюзивные пешеходные дорожки.

Что же касается дорожки велосипедной, по обеим сторонам которой вырубаются кусты и деревья, то здесь существуют определенные стандарты, как отметил директор Департамента экономики и развития Георгий Игнатов. По его убеждению, проект велодорожки, который прошел все надлежащие согласования, ни в коей мере эти стандарты не нарушает. Как ни печально, но при строительстве дорожки, лишенной тротуаров, вырубки слева и справа производятся по необходимости, в том числе из соображений безопасности, на что указал в разговоре с корреспондентом «НГ» главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Другой вопрос: а каковы конкретные цифры, то есть насколько широко от обеих сторон дороги может простираться зона вырубки? Именно с таким вопросом мы обратились к старшему специалисту департамента Айне Антсон-Манюкевич и получили оперативный ответ, который приводим без изменений.

Айне Антсон-Манюкевич, специалист Департамента экономики и городского развития:

- Проект «Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе» составлялся компетентным проектировщиком OÜ Reaalprojekt исходя из нормативов по строительству велосипедных и пешеходных дорог. Вырубка деревьев запроектирована и производится согласно стандартам EVS 843:2016, от края дорожки должна быть свободная зона минимум 25 см. Но всегда нужно учитывать также и дополнительные риски, и, в связи с этим, вырубке также подлежат и те деревья, которые могут представлять опасность (например, на повороте или уклоне) для человека, передвигающегося на велосипеде по дорожке. Также при проектировании велосипедных и пешеходных дорог были учтены и свойства почвы, на которой дорожка строится, вследствие чего необходимо в определенных случаях увеличивать свободную зону.

Зачем нам все это надо знать? Да хотя бы для того, чтобы при случае элементарно замерить рулеткой ширину полосы вырубки и сопоставить с официальными данными полученный результат.

На этапе строительства неизбежны всяческие неудобства, в том числе и связанные с человеческим фактором. Как-то раз, рассказала с юмором Анна Николаевна, на нее чуть было не наехал молодой велосипедист. Который не преминул высказаться по ее поводу: мол, что, бабка, правил движения не знаешь, что ли? Опустим логическую неувязку – какие правила движения в лесу? Заметим лишь, что в данном случае ни Narva Linna Arendus, ни гор­управа не при чем. С сожалением приходится констатировать, что в условиях тотального падения гуманитарной культуры частотность случаев такого рода хамства будет лишь возрастать. Остается надеяться на благотворное влияние на умы и сердца горожан новой элегантной зоны отдыха.

Сергей ТРОХАЧЕВ