Время прибытия автобуса должно быть указано точно и крупно

Дата публикации: Сегодня, 13:11 Просмотрено: 90

Введение бесплатного проезда с 1 июля дело хорошее: первые впечатления изложены в публикации нашего издания («НГ» от 4.07.2018). А вот расписание, например, маршрута № 31, оставляет желать лучшего.

Стандартный листок формата А4 на остановке по адресу ул. Пушкина, 31 закрыт даже не стеклом, а целлофаном, который имеет скверную привычку вспучиваться, в результате чего и без того крохотные буковки и циферки распознать совершенно невозможно, особенно людям маленького роста. Не говоря о том, что расписание – и не только это, а вообще все – содержит бездну абсолютно никчемной информации с указанием времени выхода из начального пункта и скрупулезным перечислением всех остановок до той, где человек в данный момент находится.

Жительница Нарвы Галина Николаевна обратилась в нашу редакцию с вышеотмеченными претензиями и отметила, что она (и не только она одна, но и многие люди, в том числе гости города) обратилась по телефону 3346995 в диспетчерскую службу, где получила весьма странный ответ. Мол, это типография отпечатала таким мелким шрифтом. Позвольте, но типография всего лишь тиражирует представленный оригинал-макет, который, следуя логике, изначально был мелким и неудобочитаемым. Значит, его надо увеличить и, по возможности, упростить, оставив лишь время прибытия на данную остановку. И все, вопрос снят!

Заметим, что в Таллинне аналогичная проблема давно уже не существует. На каждой остановке (трамвая, троллейбуса, автобуса) имеется лаконичное расписание прибытия с точностью до минуты. Отклонения случаются, но как правило, это плюс-минус 1-2 минуты. Да, формат тоже невелик, опять-таки А4, но по крайней мере размещена эта информация на уровне глаз и под стеклом. И вдобавок подавляющее большинство остановок снабжено картой города с четким обозначением данного конкретного места.

Сергей ТРОХАЧЕВ