Фестиваль Baltic Sun: день третий

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Выступление популярного эстонского артиста Койта Тооме и легендарной группы «Радар», которые подарили публике незабываемые песни Яака Йолы, открыло программу третьего дня фестиваля. Далее со сцены мощно прозвучали композиции в стиле рок и соул, которые исполнила именитая финская гитаристка и певица Эрья Лиитинен. Любителей хорошего ритм-блюза порадовала группа из России «The Crossroadz» под управлением Сергея Воронова. Выступившая затем эстонская группа «Curly Strings» не оставила равнодушными никого из гостей, заворожив своим теплым и нежным исполнением фольклорных композиций, виртуозным владением акустическими инструментами. Завершило программу зажигательное выступление харизматичного и блистательного Александра Рыбака из Норвегии, который зарядил всех своей горячей солнечной энергией.

Сегодня – завершающий день фестиваля Baltic Sun. Выступят Вайко Эплик и Elit (Эстония), Daddy Was A Milkman (Литва), Геттер Яани (Эстония), Миколас Йозеф (Чехия) и группа «Браво» (Россия).

Фоторепортаж Ольги Чепурновой