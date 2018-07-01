Галерея. Фестиваль Baltic sun: день второй

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Второй день фестиваля был таким же насыщенным и интересным. Со сцены звучали романтические джазовые произведения российской группы «Billy’s Band», композиции в стиле фолк и кантри литовского автора и певца Юстинаса Ярутиса, зажигательные песни в стиле концептуальной электронной музыки популярной группы из Латвии «Astro’n’out», мелодичные авторские напевы эстонской певицы Лийс Лемсалу. Вечер был завешен выступлением певицы из Швеции Майи Хирасавы, представившей зрителям свои композиции, наполненные особым звучанием.

В перерывах между выступлениями гости фестиваля могли участвовать в интересных перформансах и продолжить создавать свои рисунки на импровизированной стене во дворце Нарвского замка.

Сегодня фестиваль продолжит радовать своих зрителей.

Фоторепортаж Ольги Чепурновой