На месте части бывшей «общаги» по Выйду, 17 появится парковка

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На фоне ощутимой нехватки гостиничных мест в Нарве, интерес к которой со стороны иностранцев и эстоноземельцев все явственнее ощущают как местные жители, так и туристический сектор, новость о возможном появлении новой гостиницы на месте бывшего общежития, что в районе пруда на улице Выйду, вызвала заметный интерес.

Нынешнему собственнику недвижимости по Выйду, 17 большое здание не нужно, а вот парковка для его последующего преобразования просто необходима. Фото: Наталья Соболева

На прошлой неделе в Нарве с помощью строительной техники было частично снесено здание законсервированного общежития, проданного городом несколько лет тому назад. О том, что на месте снесенного корпуса в будущем может появиться гостиница, весьма уклончиво сказал порталу Delfi собственник здания бывшего общежития и известный нарвский предприниматель Эдуард Леннук, которому принадлежит Chinahouse (в просторечье — Китайский ресторан). Как отметил тому же порталу городской архитектор Иван Сергеев, процесс подготовки строительства чего бы то ни было пока не запущен — никаких документов, позволяющих начать его, со стороны собственника недвижимости в городскую управу пока подано не было и на данный момент можно говорить только о том, что отделом архитектуры было выдано разрешение на снос части здания. В ответ на запрос нашей редакции Иван Сергеев сообщил следующее.

Иван Сергеев, главный архитектор Нарвы:

- Конкретной информации о сегодняшних планах собственника на это здание у нас нет. 14 января 2015 года были выданы условия на проектирование для реконструкции здания под отель, но на сегодняшний день условия закончили своё действие, к тому же теперь для реконструкции здания условия не нужны. Эскизов же нам пока никто на рассмотрение не подавал.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Нарвской Газеты» господин Леннук пояснил, что снос части строения был предпринят с целью расчистки площадки под будущую парковку. От ответа на вопрос о том, будет ли это парковка перед будущей гостиницей, предприниматель уклонился, заметив, что на этот счет имеются разные варианты. Впрочем, это был и весь на тот момент комментарий развивающего означенную территорию собственника. Более детальное интервью Эдуард Леннук обещал дать на следующей неделе. В свою очередь и наше издание будет делиться свежей информацией по мере ее поступления.

Напомним только, что здание общежития по улице Выйду, 17 город долго и безуспешно пытался продать, а ставший его владельцем Эдуард Леннук с приобретением этой недвижимости несколько лет тому назад вынашивал идею оживления района вокруг пруда и создания на этом месте новой общественно-развлекательной зоны. То, насколько она может быть полезной и востребованной, предприниматель даже продемонстрировал, организовав на берегу пруда ярмарку, запомнившуюся горожанам красивым плавающим по глади водоема фонтаном.

Кстати, плавающий фонтан с подсветкой на пруду Выйду Эдуард Леннук обещал в подарок на 100-летие Эстонской Республике, что и зафиксировано на сайте ev100.ee. Там же от имени Леннука отмечается, что идея подарить такой фонтан городу родилась после означенной ярмарки, однако «необходимо участие города в обустройстве места подключения электричества и видеоохраны данного места».

Наталья СОБОЛЕВА