Галерея. Baltic Sun: вечерний гала-концерт

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Открытие фестиваля Baltic Sun состоялось вчера во дворе Нарвского замка. В первой части гала-концерта выступили музыканты, объединенные творческой идеей всемирно известного дирижера Кристьяна Ярве, который собрал ярких представителей поп, электронной, рок, джаз и классической музыки.

Публика была покорена выступлениями таких исполнителей, как Noep, Эркин Пярноя, Сандлер Мельдер, cтурнного ансамбля Prezioso.

В перерыве зрители зачарованно наблюдали за огненным шоу Кристы Пальм.

Во второй части гала-концерта выступила блистательная Анне Вески с ее несравненными зажигательными хитами.

Наша справка

Музыкальный фестиваль Baltic Sun проходит в Нарве с 18 по 21 июля (включительно).

Среда 18 июля

20.00. Праздничное прибытие яхты «Мохито» в Нарвский порт

20.00. Велопробег по Нарве в рамках фестиваля музыки и радости «Baltic Sun 2018». Место старта - Нарва, Таллиннское ш., 81, от автозаправочной станции CNG.

С 20.00 - открытие фестиваля в Нарвском замке. Гала концерт. Огненное шоу Кристы Пальм. Выступают: Кристьян Ярви, Noер, Эрки Пярноя, Сандер Мельдер, Prezioso, Анне Вески. Двери замка открыты с 18.00.

Четверг, 19 июля

17.00 в Замковом сквере Нарвского замка представление молодежного театра «N & J». Современные персонажи, барочные танцы, музыкальная программа Раймонда Валгре (аккордеон).

С 18.00 до 1.00 в Нарвском замке выступают: Майи Хирасава, Юстинас Ярутис, Лийс Лемсалу, Astro*N*Out, Billy*s Band. Двери замка открыты с 16.00.

В 20.00. «Живые скульптуры» Кристы Пальм Арт. «Живые скульптуры» - это уникальное представление, имеющее истоки в уличном искусстве. Представление состоится после концерта Майи Хирасава на сцене Нарвского замка.

Пятница, 20 июля

С 18.00 до 1.00 в Нарвском замке выступают: «Радар» и Койт Тооме, Эрья Лиитинен, The Crossroadz, Curly Strings, Александр Рыбак. Двери замка открыты с 14.00.

Суббота, 21 июля

С 16.00 до 1.00 в Нарвском замке выступают: Вайко Эплис и Eliit, Daddy was a milkman, Геттер Яани, Миколас Йозеф, «Браво». Двери замка открыты с 14.00.

После концерта Вайко Эплика и Eliit - танцевальный флешмоб в рамках акции «Эстония танцует». Молодежная танцевальная группа края приключений IDA/VIRU «Пять звезд» станцует во дворе Нарвского замка. Все гости фестиваля смогут насладиться уникальным представлением.

Baltic Sun – международный, крупнейший в регионе летний фестиваль, подарок к столетнему юбилею Эстонии, идет в рамках программы торжеств ЭР100.

Фоторепортаж Ольги Чепурновой