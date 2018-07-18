Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному

ФестивальГалерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному
Дата публикации: Сегодня, 10:47 Просмотрено: 35
Как и было запланировано организаторами (см. "ВП" от 18.07.2018), торжественному открытию и гала-концерту предшествовал велопробег, в котором участвовали все желающие.
Директор фестиваля Олег Писаренко объявляет праздник открытым
Велосипедисты, возглавляемые автомобилем, из которого производилась съемка, завершили дистанцию финишными кругами во дворе Нарвского замка, а заранее собравшиеся зрители могли наблюдать за процессом на двух больших экранах, в том числе и с высоты птичьего полета благодаря дрону, снабженному видеокамерой. Этот же дрон запечатлел и поднятие флага.
Сергей Трохачев