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ФестивальГалерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному

Дата публикации: Сегодня, 10:47 Просмотрено: 35

Как и было запланировано организаторами (см. "ВП" от 18.07.2018), торжественному открытию и гала-концерту предшествовал велопробег, в котором участвовали все желающие.

Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному

Директор фестиваля Олег Писаренко объявляет праздник открытым

Велосипедисты, возглавляемые автомобилем, из которого производилась съемка, завершили дистанцию финишными кругами во дворе Нарвского замка, а заранее собравшиеся зрители могли наблюдать за процессом на двух больших экранах, в том числе и с высоты птичьего полета благодаря дрону, снабженному видеокамерой. Этот же дрон запечатлел и поднятие флага.

 

Сергей Трохачев

Галерея

Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному Галерея. Фестиваль Baltic Sun стартовал по-спортивному

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