Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт

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Вчера вечером, 18 июля, за час до официального открытия в Нарве музыкального фестиваля Baltic Sun в Нарвский порт пришла легендарная джаз-яхта «Мохито».

На ее борту из Нарва-Йыэсуу приплыли нарвские дети, подростки — курсанты нарвского КЮМа, журналисты.

Через Нарвский порт пролегла и трасса велосипедистов, направлявшихся в Нарвский замок на открытие фестиваля.

Джаз-яхта будет курсировать по маршруту Нарва — Нарва-Йыэсуу — Нарва с 19 июля по 21 июля.

Музыкальный фестиваль Baltic Sun проходит в нарве с 18 по 21 июля (включительно).

«ВП»

Фоторепортаж Светланы Зайцевой