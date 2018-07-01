Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт

ФестивальГалерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт
Дата публикации: Сегодня, 08:58 Просмотрено: 129
Вчера вечером, 18 июля, за час до официального открытия в Нарве музыкального фестиваля Baltic Sun в Нарвский порт пришла легендарная джаз-яхта «Мохито».
На ее борту из Нарва-Йыэсуу приплыли нарвские дети, подростки — курсанты нарвского КЮМа, журналисты.
Через Нарвский порт пролегла и трасса велосипедистов, направлявшихся в Нарвский замок на открытие фестиваля.
Джаз-яхта будет курсировать по маршруту Нарва — Нарва-Йыэсуу — Нарва с 19 июля по 21 июля.
Музыкальный фестиваль Baltic Sun проходит в нарве с 18 по 21 июля (включительно).
«ВП»
Фоторепортаж Светланы Зайцевой