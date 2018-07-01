Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ФестивальГалерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт

Дата публикации: Сегодня, 08:58 Просмотрено: 129

Вчера вечером, 18 июля, за час до официального открытия в Нарве музыкального фестиваля Baltic Sun в Нарвский порт пришла легендарная джаз-яхта «Мохито».

Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт

На ее борту из Нарва-Йыэсуу приплыли нарвские дети, подростки — курсанты нарвского КЮМа, журналисты.

Через Нарвский порт пролегла и трасса велосипедистов, направлявшихся в Нарвский замок на открытие фестиваля.

Джаз-яхта будет курсировать по маршруту Нарва — Нарва-Йыэсуу — Нарва с 19 июля по 21 июля.

Музыкальный фестиваль Baltic Sun проходит в нарве с 18 по 21 июля (включительно).

 

«ВП»
Фоторепортаж Светланы Зайцевой

Галерея

Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт Галерея. Фестиваль Baltic Sun: легендарная джаз-яхта прибыла в Нарвский порт

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
ноль + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все