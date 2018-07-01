В Кохтла-Ярве идет сбор подписей за право дышать чистым воздухом

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На сайте народных начинаний ”Rahvaalgatus” с конца прошлой недели открыт сбор подписей под обращением кохтлаярвесцев к депутатам Рийгикогу, которое называется ”Дайте нам дышать!” и просит власти предержащие, наконец, остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве.

Kohtla Järve linn. Foto: Andres Putting

”Просим также предпринять меры по устранению неприятного запаха, который царит в городе на протяжении уже многих лет, отравляя жизнь людям и ставя под угрозу здоровье живущих здесь”, — говорится в петиции.

Её инициаторы подчёркивают, что техногенная вонь в Ярвеской части уже долго стоит и днём, и ночью, она мешает людям нормально жить, неоднократные обращения на тревожный номер инспекции окружающей среды реального улучшения не дают, а пока вокруг проблемы идут бесконечные и пустые разговоры, кохтла-ярвеский воздух продолжает загрязняться. Какие-то улучшения обещают не ранее, чем через четыре года, да и в эффект от них горожане не верят.

В обращении подчёркивается, что здоровье идавирусцев, включая детей, и так хуже, чем у людей в других регионах Эстонии.

Алексей Cтарков

Инспекция ничего не может сделать с пылью с полукоксовых отвалов в Кохтла-Ярве

Инспекция окружающей среды ничего не может предпринять против пыли с закрытых полукоксовых отвалов в Кохтла-Ярве, нужно ждать появления растительного покрова, поскольку из-за засухи не проросла посеянная методом гидропосева растительность.

В конце июня инспекции поступило сообщение, что на предприятии Nitrofert все покрыто черной сажей. Как пояснило предприятие, из-за сильного ветра с полукоксового отвала принесло много пыли. В то же время, на дежурный номер инспекции не поступило ни одной аналогичной жалобы от горожан.

Поскольку речь шла преимущественно о юго-западном ветре, станции мониторинга не зафиксировали превышение уровня загрязненности воздуха. Пыль принесло с закрытого в 2014 году полукоксового отвала, где ежедневным увлажнением ведущих к отвалу дорог и самого отвала занимается VKG Transport. В период распространения пыли предприятие работало в обычном режиме.

«К сожалению, приходится признать, что инспекция окружающей среды ничего не может предпринять против пыли с закрытых полукоксовых отвалов и нужно ждать появления растительного покрова, поскольку из-за засухи не проросла посеянная методом гидропосева растительность», - написала Министерству социальных дел глава Ида-Вирумааского бюро инспекции Кятлин Лизденис.

BNS