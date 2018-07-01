+Галерея. «И что у вас тут новенького?»

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«Именно с таким вопросом каждый раз обращаются к нам наши постоянные клиенты, когда в очередной раз переступают порог отеля», - говорит управляющий спа-отелем «Мересуу» в Нарва-Йыэсуу Игорь Баранов. И ему вторят (причем, высказываются независимо друг от друга) два менеджера еще двух крупных туристических объектов Ида-Вирумаа — Тули Лайк, заведующая питанием Тойла-спа, и Терье Раттур, хозяйка спа-отеля усадьбы Мяэтагузе.

Романтический завтрак на 11-м этаже спа-отеля «Мересуу»: шикарный вид из окна — это «отдельное блюдо». Светлана Зайцева

Все они едины во мнении, что сегодня завоевывать и удерживать лидирующие позиции на современном рынке санаторно-гостиничного обслуживания можно только постоянным движением вперед — то есть предложением все новых услуг. «Мы постоянно должны чем-то удивлять своих клиентов, радовать их новинками,- говорят менеджеры успешных предприятий. - Без этого никак».

Романтический завтрак

Такое словосочетание, как романтический ужин, давно у всех на слуху. А вот романтический завтрак — это, согласитесь, что-то новенькое. Но именно с него журналистам Ида-Вирумаа в этом году предложили начать пресс-тур, который традиционно в один из дней лета проводит туристический кластер уезда.

И вот мы у входа в спа-отель «Мересуу». Но следуем за управляющим не в залитый солнцем зал ресторана на первом этаже, где традиционно проходят завтраки, а поднимаемся на одиннадцатый этаж отеля, выходим из лифта и … о, чудо! - оказываемся у празднично сервированного стола, который накрыт в небольшом холле, отгороженном от всего белоснежной органзой, прямо у панорамных окон. Вид отсюда открывается невероятной красоты: море, сосны, пляж, в легкой дымке Силламяэ и российский берег...

- Кажется, всего ничего - укромное местечко, два столика, завтрак из ресторана, красивая сервировка… Провести здесь можно не только романтический завтрак, но и, естественно, романтический ужин, - говорит Игорь Баранов. - Только что начали предлагать эту маленькую, однако новую услугу. По отзывам, клиенты довольны.

На фоне масштабных преобразований, которые идут в «Мересуу» последние два года, это место для романтического завтрака, конечно, мелочь — но, согласитесь, приятная! Так что и она, положенная в общую копилку, надо думать, играет на конечный результат, красноречиво свидетельствуя: о клиенте здесь постоянно заботятся и стремятся чем-то удивить.

Ну а насколько это получается у «Мересуу», говорит тот факт, что, по словам Игоря Баранова, в нынешнем году наполняемость спа-отеля составляет 80% (в прошлом году было 50%).

- Собственники «Мересуу» сделали огромные инвестиции — прежде всего в водный комплекс отеля, а также в реновацию его спортцентра и номеров, - рассказывает Баранов. - Бани — это наша фишка. И дело даже не в том, что у нас их уже 8 штук и практически готова девятая, и что две из них — на дровах (что очень редко встречается в спа-отелях), и что все они у нас отремонтированы и с обновленным декором. Главное в том, что каждый день мы предлагаем не банальные водные процедуры, а целый комплекс банных ритуалов — соль, массаж, веники, ароматерапия, масла, купель и проч.

- Мы продаем эмоции, - не устает повторять Баранов. - Собственно, за ними к нам и едут. И давать каждый раз новые — это залог успеха.

С недавнего времени в «Мересуу» стали активно приезжать и те, кто нуждается в восстановительном лечении и услугах терапевтического характера. В так называемый медицинский пакет спа-отеля (теперь уже с лечебной направленностью) входят физиотерапевтические процедуры, грязелечение, магнитолечение, лазер, ЛФК и проч., из самых последних предложений — газовые уколы. Так что спа-отель «Мересуу» превратился в высококлассный центр не только красоты, но прежде всего здоровья. И, по словам Баранова, в «Мересуу» будут и впредь активно развивать это направление.

- В маленькой Эстонии сегодня функционируют около 30 спа-отелей, так что конкуренция на рынке очень серьезная. В одном только Нарва-Йыэсуу уже 4 спа-отеля («Мересуу», «Ноорус», «Лийваранд», «Нарва-Йыэсуу» - ред.), и планируют строительство еще одного — его собирается строить предприятие концерна «Аквафор», - уточняет Игорь Баранов. - Поэтому мы просто не можем позволить себе сидеть сложа руки, должны все время придумывать что-то новое и необычное.

К слову сказать, в августе этого года спа-отель «Мересуу» отметит свое 10-летие.

Из спа — да в гончарную мастерскую

В гончарную мастерскую Тойла-спа к Игорю Смирнову приходят не только отдыхающие, но и окрестные жители, а также приезжают любители керамики из Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве. Светлана Зайцева

В спа-отеле «Тойла» (280 мест; открыт в 1989 году) нас провели только по двум его помещениям — диагностическому центру и гончарной мастерской, а также показали фундамент нового гриль-ресторана.

- Наши постоянные клиенты приезжают, и первый вопрос, который они нам задают: а что у вас новенького? - начинает разговор с журналистами Тули Лайк, заведующая питанием Тойла-спа. - И вот мы готовимся их порадовать новым рестораном — гриль, всего 10 столиков, на открытом воздухе, с отдельной кухней.

Ну а зачем спа-отелю гончарная мастерская, спросите вы. Опять же — для удовольствия, для удивления, для приятного времяпрепровождения клиентов. Savituba была открыта два года назад. Руководство Тойла-спа подсмотрело идею в одном из оздоровительных центров Германии. Поставили специальное оборудование, глину закупают в Германии и Италии. Под руководством профессионального гончара Игоря Смирнова (из Кохтла-Ярве) здесь можно вылепить хоть свистульку, хоть игрушку, вазу или блюдо, в принципе все, что душе угодно. Одно занятие стоит 15 евро. Плата не зависит от объема изготавливаемой вещи. Изделия отправляются в сушильный шкаф, затем в печь для обжига. В целом вся процедура изготовления собственноручно сделанного керамического сувенира из Тойла затягивается на три недели. И как же «мастеру» получить свое изделие? Можно по почте, а лучше — еще раз приехав в Тойла. На то и расчет.

В винном амбаре прекрасно звучит хор акапелла

Терье Раттур, хозяйка усадебного ансамбля Мяэтагузе: встречая гостей в винном амбаре, не обойтись без стопочки горячительного напитка и закуски из местных продуктов, находящихся в радиусе 50 км. Светлана Зайцева

Постоянные обновления идут и в спа-отеле усадьбы Мяэтагузе. До недавнего времени усадебный комплекс в Мяэтагузе состоял из господского дома, домашнего отеля, ресторана a la carte «Розен», ценящего местные продукты, дома рукоделия и спа-комплекса. В конце прошлого года к нему добавился винный амбар.

Год назад в рамках пресс-тура нас потчевали в «Розене» и уже тогда поведали о планах восстановить бывшее здание амбара, где в 19 веке хранили вино, изготовленное на винно-водочной фабрике, находившейся в 300 метрах. Его возили зимой в Санкт-Петербург на продажу. Сказано — сделано! Амбар - отреставрированное одноэтажное строение 19 века с колоннами и большими распашными дверьми (или воротами?) - получил не только новый вид, но и новое назначение.

- Его можно арендовать для проведения торжеств и семинаров; здесь проходят концерты — между прочим, в амбаре великолепная акустика и , например, хор акапелла звучит просто великолепно, - рассказывает Терье Раттур, хозяйка усадебного ансамбля Мяэтагузе. - Помещение оснащено всем необходимым, чтобы можно было здесь организовать в принципе любое мероприятие. Тут есть еще и второй этаж, где можно заниматься, например, йогой, пилатесом.

К слову сказать, усадьба Мяэтагузе принадлежит Алутагузеской волости, и все работы по ее реставрации, реновации, строительству ведет волость, привлекая средства из своего бюджета и различных фондов.

Немного статистики

По словам Кадри Ялонен, руководителя Ида-Вирумааского кластера туризма, в течение последних трех лет туристический кластер уезда провел 45 рекламных кампаний, нацеленных на то, чтобы увеличить посещаемость Ида-Вирумаа различными целевыми группами.

- В 2016-2017 гг. было зафиксировано более 50 000 ночлегов в гостиницах Ида-Вирумаа (именно так идет учет количества туристов). Это огромный рост по сравнению с предыдущими годами! - с воодушевлением отмечает Кадри Ялонен. - Наш регион позиционирует себя как Край приключений — в самом широком смысле этого слова. А приключения всегда манят своей новизной.

Светлана Зайцева