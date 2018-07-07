Вопрос о новой гостинице в Старом городе отложен на неопределенное время

Дата публикации: 7-07-2018, 08:12 Просмотрено: 410

Решение Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы об отказе от инициирования детальной планировки участка по адресу Lavretsovi 7a, приобретенного в 2014 году фирмой Inkeri с целью строительства небольшого отеля на 10-15 номеров, 27 июня не получило одобрения на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.

Так выглядит на макете трехэтажный мини-отель, который TÜ Inkeri предлагает выстроить в историческом центре на участке площадью 3089 кв. м, где предусмотрена также и парковка.

Напомним, что данный участок, расположенный на несохранившемся бастионе Фама, согласно общей планировке Старого города, принятой городским собранием еще в 2012 году, предназначен исключительно для парковки, но не возведения какого бы то ни было строения. Участок на углу Лаврецова и Вабадусе был передан горуправой в августе 2012 года целевому учреждению Narva Linnaelamu, которое затем через аукцион продало его нарвской фирме Inkeri.

Детали противостояния

С этого момента начинается конфликт между директором фирмы Татьяной Семеновой и Департаментом архитектуры и городского планирования. Директор, по ее словам, не знала, что земля предназначена исключительно для парковки. Департамент, в лице прежнего главного архитектора Пеэтера Тамбу, настаивал на соблюдении буквы закона: назначение участка должно соответствовать предписанному – «коммерческая земля для строительства парковки». И покупатель не мог не знать об ограничениях. Иными словами, инвестор не сможет инициировать детальную планировку в своих интересах, если она противоречит общей планировке.

В марте 2015 года депутаты городского собрания большинством голосов поддержали инвестора, и вопрос вернулся в Департамент архитектуры. В ноябре 2016 года уже нынешний главный архитектор Иван Сергеев вновь предложил горсобранию отказать предпринимателю в инициировании детальной планировки. Но в этот раз ещё до сессии фирму Inkeri единогласно поддержала комиссия по городскому хозяйству, и данная тема вовсе не попала в повестку дня.

Позиции сторон

На сегодня, как сообщил в своем выступлении Иван Сергеев, Департамент архитектуры и городского планирования заручился поддержкой трех независимых инстанций республиканского подчинения – Департамента охраны памятников старины, Уездной управы Ида-Вирумаа, главный специалист которой высказался в том духе, что строительство отеля «является вредным для города», и Министерства финансов, подчеркнувшего «неуместность планируемого здания для указанного места».

Татьяна Семенова в подробном выступлении обратила внимание на своевременное выполнение фирмой всех своих обязательств. Например, запрошенное эскизное решение было представлено в августе 2016 года, однако, по словам Семеновой, «департамент ответил, что мы не убедили их». Планируемый мини-отель предусматривает парковку и ни в коей мере не нарушает конфигурацию исчезнувшего бастиона, которую обозначают выстроенные под углом городская поликлиника и отель-ресторан King, а такая маркировка исторического места есть непременное требование департамента.

Причем бастион ведь исчез не вследствие какого-то бедствия, а в силу градостроительной деятельности городских властей, развернувшейся после 1893 года, когда начали осваивать старинную территорию и прокладывать через бастионы новые улицы, что привело к нарушению их целостности как памятника архитектуры. Таким образом, считает Татьяна Семенова, предполагаемый мини-отель вполне согласуется с общим градостроительным решением столетней давности.

Возможное место будущего отеля.

Найти компромисс

Голосование завершилось со счетом 5:3 – за проект решения департамента об отказе инвестору высказались три члена комиссии, против проголосовали пять человек (один воздержался). Результат достаточно бурного обсуждения четко обозначил в короткой беседе депутат Алексей Мяги, который вел заседание и ранее всегда выступал в пользу застройщика. «Мы большинством голосов сегодня... не поддержали представленный городской управой проект об отказе от инициирования детальной планировки. Мы предлагаем данный проект решения отозвать в городскую управу и попробовать найти компромисс с застройщиком. Такие варианты есть», – отметил он. И добавил от себя: «Я заинтересован в том, чтобы проект, который реализует Татьяна Семенова, был осуществлен».

В принципе такой исход возможен, с чем согласен и главный архитектор Иван Сергеев: если горсобрание поддержит линию предпринимателя и предложит инициировать детальную планировку для строительства гостиницы.

Отметим, что некоторые пункты решения департамента об отказе от планировки выглядят, на наш взгляд, не бесспорными. Так, читаем: «...незастройкой территории (в данном случае с функцией парковки) можно в городском пространстве маркировать местонахождение исторического рва, т.е., вернуть в городское пространство по возможности достаточный объем исторической и планировочной структуры...» Получается, что пустое место или парковка, насыщенная современными автомобилями, вписывается в «историческую структуру», а трех­этажное здание, исполненное в характерном для XIX века стиле, нет.

Между тем, вот, например, мнение Юлии Савицкой, художественного руководителя и организатора грядущего фестиваля «Дни оперы в Нарве», которым она поделилась в интервью изданию «Нарвская Газета» 20 июня: «...В Нарве имеются проблемы с размещением в гостиницах, особенно для людей, желающих получить уровень комфорта выше эконом-класса. Местные предприниматели ещё пока не поняли своего интереса. Поэтому я призываю инвесторов задуматься о создании отелей или апартаментов в интересных, нестандартных интерьерах и местах».

В нашем случае предприниматель как будто все понял, и теперь важно, чтобы сложился (цитируем решение комиссии) «перевешивающий и правомерный интерес», которым могло бы руководствоваться городское собрание Нарвы.

Сергей Трохачев