Ремонт дорог начался с Петровской площади

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В центре Нарвы, на Петровской площади и при выезде с нее с 3 мая проводится большой ремонт асфальтового покрытия. Накануне Дня Победы и праздничного шествия горожан, к вечеру 8 мая, работы по асфальтировнию на площади были завершены.

Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Существующий асфальт заменяется большими кусками. Следом за Петровской площадью будут ремонтироваться, как сообщает городской сайт Нарвы, улицы Пушкина, площадь Пауля Кереса (главная кольцевая дорога Нарвы), Вестервалли, Линда, Графова... Работы проводятся по плану, на который однако могут влиять погодные условия.

Работы проводит таллиннская фирма Diamar grupp, с которой был заключен договор на выполнение работ 25 апреля, причем сразу на 2018 и 2019 годы.

Водителей просят следить за временными знаками или указаниями регулировщиков и напоминают, что выезд на свежий асфальт категорически запрещен!

Власти, как сообщалось ранее, намерены закончить работы по сезонному ремонту дорог до 31 июля, чтобы не задерживаться с ними на осень.