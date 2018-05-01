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Среда обитанияКогда здесь можно будет ходить без риска?

Дата публикации: Сегодня, 17:27 Просмотрено: 280

 

- Когда планируется разрешить проблему движения пешеходов и автомобилей у здания Пяхклимяэской гимназии? В прошлом году чиновники обещали довести тротуар до ума, чтобы не подвергать опасности детей. Успеют ли закончить работы к началу нового учебного года?
Светлана

Когда здесь можно будет ходить без риска?

Фото с Google Map.

Отвечает Алексей Евграфов, вице-мэр по вопросам городского хозяйства:

- В бюджет нынешнего года на эту работу было заложено 40 000 евро. Конкурс поставки на объект Департамент городского хозяйства провел, однако поступившие предложения значительно превысили названную сумму. Поэтому в настоящий момент объявлен новый конкурс. Он позволит нам избежать дополнительных формальностей, если депутаты Нарвского городского собрания согласятся выделить недостающую сумму в июне, когда будет рассматриваться дополнительный бюджет на 2018 год. К сожалению, маловероятно, что работы завершатся к 1 сентября, так как потребуется проводить проектно-строительный конкурс, а это занимает довольно много времени.

Когда здесь можно будет ходить без риска?

Фото с Google Map.

- Гуляю в районе Аккекюла и вижу, что очень много людей переходят дорогу у памятника «Крест», идут к реке. А ведь там нет пешеходного перехода, да и движение разрешено со скоростью до 70 км/час. Мне кажется, все это довольно опасно, и может кончиться трагедией. Было бы разумно оборудовать там безопасные условия перехода.
Лидия Васильевна

Отвечает Алексей Евграфов, вице-мэр по вопросам городского хозяйства:
- Этот вопрос уже поднимался на комиссии по безопасности, но мы отложили его рассмотрение. Дело в том, что после реализации проекта строительства велодорожки на этом участке, вероятнее всего, поменяется схема движения. Но к этой ситуации мы обязательно еще вернемся.

 

Подготовила Софья Боборенко
Когда здесь можно будет ходить без риска?

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