Задайте вопрос о городских правилах и порядках

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Уважаемые читатели prospekt.ee, в понедельник, 14 мая, встречу с прессой старший специалист по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования: Дмитрий Дьяков, (городские правила и порядки, компенсации, связанные с ДТП, организация публичных мероприятий и т.д.). У вас есть возможность задать свои вопросы в комментариях. Вопросы принимаются до середины дня пятницы.

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