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Дежурный по городуЗадайте вопрос о городских правилах и порядках

Дата публикации: Сегодня, 15:20 Просмотрено: 101

Задайте вопрос о городских правилах и порядках

Уважаемые читатели prospekt.ee, в понедельник, 14 мая, встречу с прессой  старший специалист по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования: Дмитрий Дьяков,  (городские правила и порядки, компенсации, связанные с ДТП, организация публичных мероприятий и т.д.). У вас есть возможность задать свои вопросы в комментариях. Вопросы принимаются до середины дня пятницы.

 

PROSPEKT.EE

Комментарии (1)

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atuner
Сегодня, 19:30
Цитировать
Y бывших ментов нечего спрашивать, порядочным пацанам.

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