+Галерея. На «Ореховке» навели чистоту и посадили деревья

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В день десятой по счету республиканской акции полезных дел «Сделаем!» 200 нарвитян наводили порядок на Ореховой горке. Вооружившись перчатками и мешками, предусмотрительно заготовленными организаторами, люди поодиночке или группами собирали мусор в лесу, после чего многие шли на горку, чтобы посадить там свое дерево.

Примечательно, что не все из участников традиционной толоки проживают вблизи биатлонной базы Äkkeküla, где любят заниматься спортом. Некоторые пришли совсем из других районов, чтобы помочь сделать чистым и безопасным для отдыхающих этот живописный и любимый многими жителями уголок нашего города.

На самой Ореховой горке работал бульдозер, «утюживший» поверхность возвышенности. Вдоль дороги, ведущей на горку, уже просматривалась аллея свежевысаженных елочек. Толпился народ с саженцами и наверху: почему бы не исправить несправедливость - «Ореховка» не всегда ведь была «лысой»!..

Беседуем с участниками акции.

Наталья Ниженская с сыном Георгием:

- Мы встали с утра и решили прийти помочь убрать территорию. Хотели бы и дерево посадить, только еще не до конца разобрались, где тут и что.

Владимир Вшивцев, руководитель спортивного центра Äkkeküla:

Очень приятно, что горожане активно откликнулись на призыв к участию в толоке на спортивной базе Äkkeküla. Сегодня в акции только в этой части города принимают участие 200 человек. Приятно, что все лучше люди понимают, что их дом не заканчивается за порогом квартиры, а им является весь город и его окрестности. К сожалению, ни полиция, никто другой кроме самих жителей не справится с наведением порядка на территориях, облюбованных нарвитянами для своего активного отдыха. Часто люди, которые любят отдыхать по-максимуму, считают нормой оставить после себя неубранным мусор, не задумываются о том, какие силы вкладываются в благоустройство этого места. Чаще всего такие люди критикуют всех и вся, вместо того, чтобы показать, как надо работать, собственным примером. Сейчас город проводит большие работы по прокладыванию в Нарве велосипедных дорожек, пройдет таковая и через Äkkeküla, где уже подготовлена под асфальтирование трасса, по которой можно будет доехать до Креста.



Валентина:

Я первый раз участвую в этой уборке. Я здесь живу поблизости, часто прохожу 4 км к Кресту или бегаю. Надо, чтобы красиво было у нас. Всем же приятно, когда кругом красота и чистота.

Алексей и Наталья:

Мы с дочерью здесь часто бегаем, ходим на лыжах, поэтому решили принять участие в субботнике. Самый распространенный мусор здесь — стекла, разбитые бутылки, использованные и брошенные шприцы. Все это представляет опасность для гуляющих - как людей, так и домашних животных.

Ирене Кяосаар, руководитель Эстонского Фонда интеграции:

Мне очень хочется, чтобы вокруг нас все было бы убрано и красиво. Во-вторых, очень важно, что люди собираются вместе и делают что-то важное, что поможет нам завтра или послезавтра задуматься и не бросить мусор, где попало, или наоборот поднять кем-то брошенный. Верю, что такого рода мероприятия воспитывают и прививают важные ценности. 200 человек заняты только в этом месте, а по всей Эстонии сегодня таким же полезным делом занимаются тысячи людей. Мне кажется, что именно здесь не так уж и много мусора именно благодаря тому, что подобная акция тут проводится уже не впервые. Конечно, все хотят не только убирать мусор, но и сажать деревья. Это понятно: каждому приятно оставить свой добрый след.

Олеся Румянцева, Ульяна Юрлова (обе — Солдинаская гимназия), Алина Клементьева (Пяхклимяэская гимназия):

Мы здесь все вместе занимаемся в биатлонной секции, поэтому решили, что если мы примем участие в толоке, то нам самим будет приятнее тренироваться здесь.

Раиса, Юлия, Эльвира:

Мы пришли, чтобы навести чистоту на Ореховой горке, хоть сами живем в разных местах города: на Космонауди, Раху и Кангеласте. Мы, хоть уже на пенсии и каждая из нас уже подходит к 80 годам, всегда активно участвуем в жизни города: ходим на занятия открытого университета в колледж, там же учимся танцам, посещаем библиотеку, читаем все газеты, которые только можно достать в Нарве. А когда еще заниматься собой, как не на пенсии!? В детстве нам пришлось хлебнуть лиха (две собеседницы являются малолетними узницами фашизма — прим. «НГ»), поэтому надо наверстывать теперь. О войне не забываем — разве такое можно забыть! Вот и нынче собираемся принять участие в поездке по местам боев, возложить цветы на могилы павших воинов, что в окрестностях Нарвы.

Ирина:

Я здесь неподалеку живу и уже не в первый раз участвую в толоке. Поскольку часто гуляю здесь, вижу, как территория быстро обрастает мусором: к сожалению, у многих наших сограждан еще не выработана привычка убирать за собой после отдыха на природе. Природа требует бережного к себе отношения, и люди должны это понимать.

Фоторепортаж подготовила Наталья СОБОЛЕВА