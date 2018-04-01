Галерея. В Нарве отмечают День Европы

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День Европы в Нарве сегодня отмечают многими мероприятиями. Кое-где проходят субботники, на сегодняшний день назначено несколько концертов, а официальная часть состоялась на территории Нарвского КЮМа.

На открытии коротко выступили официальные лица. В течении всего праздника время от времени, возле главного входа в здание КЮМа танцевали и пели дети из творческих коллективов Нарвы. Почетные гости: министр внутренних дел Андрес Анвельт и посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен смешались с толпой нарвитян и, как и все, с интересом наблюдали за происходящим. Для интеллектуалов прямо здесь, на быстро возведенной эстраде шли дебаты о будущем Нарвы. Преподаватели и курсанты КЮМа, а также представители многих организаций сделали так, чтобы интересно было и взрослым и детям. Можно было пострелять из страйкбольных приводов, ознакомиться с техникой спасателей, принять участие в конкурсах. Интерес и взрослых и детей подогревало то, что за все это их награждали местной валютой - кюмовками, которую потом можно было обменять на ценный сувенир.

Читайте подробнее об этом мероприятии в ближайшем выпуске "Нарвской Газеты" 9 мая.

Также скоро будет готово видео о том, как проходил этот праздник.

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